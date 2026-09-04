Bursa'nın ağustos ihracatı 2,95 milyar dolara ulaştı, 8 aylık toplam 28,6 milyar doları geçti - Son Dakika
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Bursa'nın ağustos ihracatı 2,95 milyar dolara ulaştı, 8 aylık toplam 28,6 milyar doları geçti

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Bursa merkezli ihracatçılar ağustosta 2 milyar 953 milyon 633 bin dolarlık dış satış yaptı; yılın ilk 8 ayındaki toplam ihracat 28 milyar 656 milyon 206 bin dolara çıktı. Aylık ihracatta otomotiv sektörü 2,4 milyar dolarla açık ara birinci olurken, tekstil, hazır giyim ve gıda sektörleri de dış satışa önemli katkı sağladı.

Bursa merkezli ihracatçıların ağustos ayında gerçekleştirdiği ihracat rakamı 2 milyar 953 milyon 633 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 8 aylık dönemindeki toplam ihracat ise 28 milyar 656 milyon 206 bin dolara ulaştı.

Bursa'nın ihracatında ağustos ayında otomotiv sektörü açık ara ilk sırada yer aldı. Otomotiv endüstrisinin aylık ihracatı 2 milyar 426 milyon 446 bin dolar olurken, sektörün ocak-ağustos dönemindeki toplam ihracat 24 milyar 310 milyon 664 bin dolara yükseldi.

Tekstilden 81 milyon dolarlık ihracat

Tekstil sektöründe ağustos ayında 81 milyon 438 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Sektörün yılın ilk 8 ayındaki toplam dışarıya satışı ise 802 milyon 530 bin dolar oldu.

Hazır giyimden 66,6 milyon dolarlık ihracat

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ağustos ayı ihracatı 66 milyon 668 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ocak-ağustos dönemindeki toplam ihracatı 578 milyon 841 bin dolara ulaştı.

Gıda sektöründen 21,4 milyon dolarlık ihracat

Meyve ve sebze mamulleri sektöründe ağustos ayında 21 milyon 448 bin dolarlık dışarıya satış gerçekleştirildi. Sektörün 8 aylık ihracatı ise 153 milyon 155 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bursa'nın ağustos ayı ihracatında otomotiv sektörü belirleyici olurken, tekstil, hazır giyim ve gıda sektörleri de dış satışlara katkı sağladı. Özellikle otomotiv ihracatının toplam rakam içerisindeki yüksek payı dikkat çekti.

Bursa merkezli ihracatçıların yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdiği 28,6 milyar dolarlık dışarıya satışlar, kentin Türkiye ihracatındaki güçlü konumunu ortaya koydu.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Ağustos, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın ağustos ihracatı 2,95 milyar dolara ulaştı, 8 aylık toplam 28,6 milyar doları geçti - Son Dakika

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