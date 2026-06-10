Bursa'nın Gayrimenkul Vizyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'nın Gayrimenkul Vizyonu

Bursa\'nın Gayrimenkul Vizyonu
10.06.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTSO Başkanı Burkay, gayrimenkulün toplumsal refahın temel unsuru olduğunu vurguladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Gayrimenkul sektörünü binalardan ibaret görmüyoruz. Bizim için gayrimenkul, medeniyet inşasının, ekonomik istikrarın ve toplumsal refahın temel taşıdır." dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bursa Temsilciliği tarafından düzenlenen panelde gayrimenkul sektör temsilcileriyle buluştu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda Başkan Burkay, gayrimenkul sektörünün mevcut durumu, kentsel dönüşüm, yatırım iklimi, mekansal planlama ve Bursa'nın 2030 vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bursa'nın önündeki en önemli gündem başlığının mekansal planlama olduğunu belirten İbrahim Burkay, kent anayasası niteliğinde olan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın tarihi önemde bir çalışma olduğunu ifade etti. Başkan Burkay, "Bizler sanayi, ticaret ve yaşam alanlarının bir bütün olarak ele alınmasını arzu ediyoruz. Ülkelerin yerine şehirlerin rekabet ettiği bir dönemde Bursa'mızın gerek üretim ve ticaret altyapısı ile gerekse de yaşam alanları ve sosyal imkanlarıyla gelecekte çok daha güçlü bir konumda olmasını hedefliyoruz. Bu vizyonla hazırladığımız KOBİ OSB, Organize Konut Alanları, Organize Ticaret Bölgeleri ve lojistik merkezlerimiz, kentimizin hedeflerinde belirleyici rol oynayacak nitelikte projelerdir." diye konuştu.

"Gayrimenkul, medeniyet inşasının temel taşıdır"

Gayrimenkul sektörünü yalnızca yapı üretimi olarak değerlendirmediklerini ifade eden İbrahim Burkay, sektörün ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimin de temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, "Bizim için gayrimenkul medeniyet inşasının, ekonomik istikrarın ve toplumsal refahın temel taşıdır. Bursa'nın geleceğinde bu sektörü planlı ekonomik büyümenin ve güvenli kentsel dönüşümün en stratejik aktörlerinden biri olarak konumlandırıyoruz. Sektörün sağlıklı gelişimi için fuarlardan eğitim programlarına, mevzuat çalışmalarından sektör temsilcilerimizle gerçekleştirdiğimiz istişare mekanizmalarına kadar bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz." açıklamasında bulundu.

"Rising City Bursa'nın küresel vitrini haline geldi"

Bursa'nın yatırım, üretim ve yaşam kalitesi açısından güçlü bir çekim merkezi olduğunu belirten Burkay, bu potansiyelin doğru platformlarla ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşturulmasının büyük önem taşıdığını söyledi. BTSO öncülüğünde hayata geçirilen Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı ile Dirençli Kentler Zirvesi'nin sektöre önemli katkılar sunduğunu dile getiren Burkay, "Rising City, sektörümüzün dönüşümüne rehberlik eden stratejik bir platform haline geldi. Bursa'nın gayrimenkul alanındaki marka değerini güçlendiren bu organizasyonlar, şehrimizin küresel ölçekte tanıtımına da önemli katkılar sağlıyor." dedi.

"Dirençli Bursa, en büyük rekabet avantajımız olacak"

Kentlerin rekabet gücünün artık sadece ekonomik göstergelerle ölçülmediğini belirten İbrahim Burkay, yaşam kalitesi, güvenli yapı stoğu, ulaşım altyapısı ve sürdürülebilir şehirleşmenin temel unsurlar haline geldiğini vurgulayarak, "Şehirlerin kalitesini binaların çokluğu değil, hava kalitesi, ulaşım planları, sanayi, ticaret ve konut alanlarının dengesi, enerji verimliliği ve çevreye duyarlı sürdürülebilir yapılaşma belirleyecek. Dirençli Bursa, en büyük rekabet avantajımız olacak." ifadelerini kullandı.

"Gurur duyacakları bir Bursa bırakmak istiyoruz"

Bursa için hedefledikleri 2030 vizyonuna da değinen Başkan İbrahim Burkay, bütün çalışmaların merkezinde gelecek nesillere daha güçlü bir şehir bırakma hedefinin yer aldığını dile getirdi. İbrahim Burkay, "Ağaç dikmek yetmez, gölgesinde torunların oturacağını hayal etmek gerekir. Bütün mücadelemiz, evlatlarımızın huzurla ve gururla yaşayacağı bir Bursa bırakmaktır. Gençlerimizin dünyayla rekabet edebilecek donanıma sahip olduğu, yüksek teknoloji üreten, çevreye duyarlı ve yaşam kalitesi yüksek bir Bursa için çalışıyoruz. Gelecek nesillere gurur duyacakları bir Bursa bırakmak istiyoruz." dedi. İbrahim Burkay, TÜGEM Bursa'ya da sektör adına gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür etti.

"Birlikte büyüyen bir sektörüz"

TÜGEM Bursa Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Birsen de Başkan Burkay'ın katılımıyla gerçekleştirdikleri panelde, Bursa'nın 2030 vizyonunu, gayrimenkul sektörünün geleceğini, kentsel dönüşüm süreçlerini, yatırım iklimini ve kentin sürdürülebilir büyüme hedeflerini kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi. Programın ikinci oturumunda ise Bursa'nın güçlü markaları Akyükselen İnşaat, Baylan İnşaat ve Ceylan Grup tarafından proje tanıtımlarının gerçekleştiğini belirten Birsen, "TÜGEM Bursa olarak en büyük hedeflerinin gayrimenkul sektörünü bilgi, vizyon ve işbirliği ekseninde daha güçlü bir noktaya taşımaktır. Bugün bu hedef doğrultusunda çok kıymetli bir adım attığımıza inanıyorum. Bu kapsamda BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a şükranlarımızı sunuyorum. Proje sunumlarını gerçekleştiren firma temsilcilerine, sektör paydaşlarımıza ve yoğun katılım gösteren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte üreten, birlikte gelişen ve Bursa'nın geleceğine birlikte değer katan bir sektör olmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Yönetim, Ekonomi, Finans, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın Gayrimenkul Vizyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Atlas Çağlayan davası başladı Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!
Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF’ye gidiyor Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor

10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:19
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 11:06:10. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'nın Gayrimenkul Vizyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.