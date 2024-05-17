Bursa'nın zengin gastronomi mirası endüstriyel yemek sektörüyle canlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'nın zengin gastronomi mirası endüstriyel yemek sektörüyle canlanıyor

Bursa\'nın zengin gastronomi mirası endüstriyel yemek sektörüyle canlanıyor

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez önderliğindeki bir çalışma ile Bursa'nın eşsiz lezzetleri endüstriyel yemek sektörü standartlarına uygun hale getirilerek, okul ve iş yerlerinde sunulmayı amaçlıyor. Bu girişimle Bursa'nın gastronomi değerleri daha geniş kitlelere tanıtılacak ve yaşatılacak.

17.05.2024 13:00
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Bursa'nın zengin gastronomi mirası, Endüstriyel Yemek Sektörü tarafından hayata geçirilen bir çalışma ile yeniden canlanıyor. Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez önderliğindeki bu girişim, şehrin eşsiz lezzetlerini koruma ve tanıtma hedefiyle önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Dönmez, Bursa'nın özgün yemek kültürünü endüstriyel yemek sektörü standartlarına uygun hale getirerek, okul ve iş yerlerinde bu lezzetleri sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Gastronomi kenti Bursa

Başkan Coşkun Dönmez, Bursa'nın gastronomi kenti kimliğine vurgu yaparak, özel lezzetlerin ekonomik açıdan endüstriyel yemek sektörü için uygun hale getirilerek, şehrin gastronomi değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması ve yaşatılması amacını taşıdıklarını ifade etti. Dönmez, "Bursa'nın zengin gastronomi değerlerini endüstriyel yemek sektörü aracılığıyla tanıtmaya ve desteklemeye kararlıyız. Bursa'nın ruhunu yaşatan, havasını soluyan, kalbi Bursa için atan ve yolu Bursa'dan geçen herkesin bu mirasa katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla projemizi başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Özel lezzetler

Bursa'nın yöresel mutfağındaki eşsiz tatların nesiller boyunca korunduğunu ve aktarıldığını vurgulayan Coşkun Dönmez, Bursa Kebabı, İnegöl Köfte, Pideli Köfte, Cantık, Etli Kereviz, Muradiye Çorbası, Kemalpaşa Tatlısı, Sütlü Kadayıf, Kestane Şekeri, Düğün Helvası, Süt Helvası gibi özel yemeklerin bu lezzetler arasında yer aldığını belirtti. Başkan Dönmez, bu lezzetleri ve tatlıları menülerinde dönem dönem kullandıklarını ancak daha sık kullanmak için bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Bu yöresel tatların endüstriyel yemek sektörü için uygun hale getirilmesi, Bursa'nın gastronomi mirasının daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız verdik" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'nın zengin gastronomi mirası endüstriyel yemek sektörüyle canlanıyor - Son Dakika

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