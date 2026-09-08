Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜRSAB iş birliğinde düzenlenen 5'inci Bursa Turizm Zirvesi, 'Yerel Kalkınma' temasıyla başladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen zirve kamu kurumları, yerel yönetimler, sektör paydaşları ve akademisyenleri bir araya getirdi.

Zirvenin açılış törenine Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır, TÜRSAB Başkan Yardımcısı ve BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker ile çok sayıda turizm temsilcisi katıldı. Zirvenin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın turizm potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Kentin tarihi ve kültürel mirası ile doğal güzelliklerinin güçlü bir girişimcilik vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Başkan Burkay, Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik yapmış köklü tarihi, Uludağ'dan denize uzanan doğal zenginlikleri ve güçlü üretim altyapısıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Bu değerlerin doğru projelerle desteklenmesi halinde kente çok daha büyük bir ekonomik katkı sağlayacağını ifade eden Burkay, BTSO olarak bu anlayışla uzun yıllardır turizm alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"Bursa fuar ve kongre turizminde merkez olmalı"

Bursa'nın yaklaşık 20 milyar dolarlık ihracatı ve 16 milyar dolarlık ithalatıyla 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduğuna dikkat çeken Burkay, bu güçlü ekonomik yapının turizm açısından da önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Burkay, "Sanayide, üretimde ve ticarette güçlü olan şehirlerin dünyadaki örneklerine baktığımızda fuar ve kongre turizminin önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Bursa'nın da bu alanda mutlaka merkez şehirlerden biri olması gerekiyor. BTSO olarak bugün 20'nin üzerinde uluslararası nitelikte fuarı Bursa'da gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonlar sayesinde binlerce yabancı alıcıyı ve profesyonel ziyaretçiyi kentimizde ağırlıyoruz. Bu ziyaretçiler, klasik turist profiline göre çok daha yüksek harcama kapasitesine sahip. Dolayısıyla fuar ve kongre faaliyetleri şehrin hizmet sektörüne ve ekonomik hareketliliğine doğrudan katkı sağlıyor" dedi.

"Asıl mesele turistin Bursa'da daha fazla kalması"

Bursa'nın turizmde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Burkay, öncelikli hedefin ziyaretçilerin kentteki konaklama süresini artırmak olması gerektiğini belirterek, "Bursa'nın turisti şehre getirme konusunda büyük bir problemi yok. Asıl üzerinde durmamız gereken konu, gelen turistin Bursa'da daha uzun süre konaklamasını sağlayabilmek. Turizm Konseyimiz ve sektör temsilcilerimiz bu konuda yoğun bir çalışma yürütüyor. Hedefimiz Bursa turizmini daha sürdürülebilir hale getirmek ve kentimizin hem Türkiye'nin hem de dünya turizm pastasından hak ettiği payı almasını sağlamak" diye konuştu.

"Bir şehrin güçlü bir kimliği olmalı"

Turizmin şehirlerin uluslararası itibarı açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirten Burkay, Bursa'nın kendisini doğru anlatan güçlü bir kent kimliği oluşturması gerektiğini vurguladı. İbrahim Burkay, şunları kaydetti:

"Turizmi bir ülkenin ve bir şehrin itibarı olarak görüyorum. Nasıl evimize gelen misafiri en iyi şekilde ağırlamak istiyorsak, şehirlerimizin de ziyaretçilerine kendilerini doğru ifade edebilmesi gerekiyor. Bir şehrin güçlü bir kimliği, dili ve anlatısı olmalı. Bursa'nın bu konuda önemli bir birikimi ve kurumsal aklı var. Bursa'nın turizmde de hak ettiği noktaya en kısa zamanda ulaşacağına inanıyorum."

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm hareketliliğinin sadece kıyı bölgeleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini, her kentin kendi özgün değerleriyle kalkındığı bir modele ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bursa'nın bu alandaki köklü geçmişini vurgulayan Bağlıkaya, "Bursa, tarihi birikimi, termali, kış turizmi ve gastronomi kültürüyle ülkemizin en stratejik destinasyonlarından biri. Ancak bu zenginliklerin hak ettiği düzeyde karşılık bulabilmesi; doğru bir destinasyon yönetimi, etkin pazarlama ve seyahat acentalarımız ile yerel dinamiklerin tam bir uyum içinde çalışmasıyla mümkün. Seyahat acentaları, destinasyonlara can suyu veren en temel unsurdur" ifadelerini kullandı.

BTSO ile sürdürülen iş birliğinin önemine de değinen Bağlıkaya, "BTSO ile sergilediğimiz bu güçlü ortak aklın Bursa'mızın ulusal ve uluslararası pazardaki payını çok daha yukarı taşıyacağına inanıyorum" dedi.

"Bursa turizmini tek çatı altında buluşturduk"

TÜRSAB Başkan Yardımcısı ve BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker ise seyahat acentalarının sektördeki sürükleyici rolüne dikkat çekerek Bursa'da 350'ye yakın acentanın faaliyet gösterdiğini kaydetti. Bursa Turizm Platformu ile sağlanan birlikteliğin önemine vurgu yapan Eker, "Bursa çok yönlü bir turizm potansiyeline sahip. Ancak bu potansiyeli katma değere dönüştürebilmek için doğru bir destinasyon yönetimine, güçlü bir ortak akla ve tanıtım stratejisine ihtiyacımız var. Bugüne kadar düzenlediğimiz zirvelerde birçok sorunun çözüme kavuşmasını sağladık. Bu zirvemizin de Bursa'mıza ve ülke turizmimize somut katkılar sunmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, kentin köklü tarihini ve UNESCO tescilli kültürel varlıklarını korumanın yanı sıra turizmi uluslararası standartlara ulaştırmanın öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Yerel turizm kalkınmasında kurumlar arası eşgüdümün önemine değinen Gençoğlu, "Turizmde sürdürülebilir başarı; kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve özel sektörümüzün tam bir iş birliği içinde çalışmasıyla mümkündür. BTSO ve TÜRSAB iş birliğinde hayata geçirilen bu zirve, Bursa'nın ortak turizm vizyonunu pekiştirmesi bakımından son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır, UNESCO Dünya Mirası listesindeki değerleriyle kentin dünya ölçeğinde bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çekti. Yerel yönetimlerin sorumluluğunun hem mirası korumak hem de kentsel altyapıyı güçlendirmek olduğunu hatırlatan Çakır, "Yerel turizm kalkınması ancak kurumlar arası güçlü bir koordinasyonla mümkündür. Ulaşım ve çevre altyapısından tarihi eserlerin ihyasına, kırsal turizmden tanıtım projelerine kadar her alanda sektörümüzün yanındayız. BTSO, TÜRSAB ve sivil toplum kuruluşlarımızla yürüttüğümüz bu koordinasyonu çok kıymetli buluyoruz" açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından zirve kapsamında gerçekleştirilen oturumlara geçildi. Zirve, sektör paydaşlarının katılacağı kapanış oturumuyla sona erecek.