Bursa Yemek Sektöründe Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Yemek Sektöründe Düşüş

Bursa Yemek Sektöründe Düşüş

Tekstil ve metal sektörlerindeki durma, endüstriyel yemek talebini yüzde 10-15 azalttı.

21.10.2024 13:38
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Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Bursa'da özellikle tekstil ve metal sektörlerindeki mesailerin neredeyse tamamen durduğunu ve birçok işletmenin vardiya sayılarını azalttığını söyledi. Dönmez, bu gelişmelerin endüstriyel yemek sektörüne olumsuz yansıdığını ve geçen yıla göre günlük 4 kap yemekten oluşan Pax sayısında yüzde 10-15 oranında bir düşüş yaşandığını belirtti.

BUYSAD üyeleriyle yapılan toplantılarda, firmaların neredeyse tamamının günlük pax sayısındaki düşüşü ana gündem maddesi olarak ele aldığını beliren Dönmez, "Geçen yıla kıyasla hemen hemen tüm üyelerimiz, pax sayılarında ortalama yüzde 10-15 oranında bir azalma olduğunu aktarıyor. Bu rakamlar, sektörde ciddi bir endişeye neden oldu. Bursa'daki tekstil ve metal sanayisindeki işletmelerin mesaileri durdurması, vardiya sayılarını azaltması ve çalışan sayısında kısıtlamalara gitmesi, endüstriyel yemek sektörüne olan talebi olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Coşkun Dönmez, bu yıl mayıs ayından itibaren yemek talebinin düştüğünü gözlemlediklerini belirtti. Yaz döneminde personel izinlerinin bu düşüşte etkili olduğunu kabul eden Başkan Dönmez, tatil döneminin sona ermesine rağmen pax sayısındaki artışın gerçekleşmemesinin kendilerinde kaygıya yol açtığını ifade etti. Dönmez, "Normalde yaz sonrasında pax sayısında bir toparlanma beklerdik. Ancak bu yıl, tatil dönemi bitmesine rağmen talepte bir artış olmadı" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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