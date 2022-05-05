Bursalı ev tekstili üreticileri modanın merkezi İtalya'da - Son Dakika

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığının desteğiyle yürütülen Perdelik ve Döşemelik Kumaş ile Paketli Ev Tekstili Sektörü UR-GE Projeleri kapsamında ilk yurt dışı pazarlama faaliyeti İtalya'nın Como şehrinde gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, BTSO, UR-GE projeleri kapsamında düzenlediği yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyeti organizasyonlarıyla üyelerine ihracat ve iş birliği imkanları sunmaya devam ediyor.

BTSO'nun Perdelik ve Döşemelik Kumaş ile Paketli Ev Tekstili Sektörü UR-GE Projeleri kapsamındaki ilk yurt dışı pazarlama faaliyeti, moda endüstrisinde trendlerin belirlendiği, dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapan İtalya'da düzenlendi. 26 firmadan 47 kişinin yer aldığı BTSO heyeti, program kapsamında ikili iş görüşmelerinin yanı sıra pazar keşif ziyaretleri yaptı.

Heyette yer alan ve etkinliği değerlendiren BTSO Meclis Üyesi Ali Güzeldağ, ev tekstili sektörü için İtalya'nın doğru bir hedef pazar olduğunu belirterek, ısrarcı çalışmalarla bu ülkedeki pazar paylarını artırabileceklerini ifade etti.

Türkiye'nin, ev tekstili denildiğinde dünyada akla gelen ilk ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Güzeldağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Sektörümüz, gerek üretim ve tasarım yeteneği gerekse fiyat ve lojistik avantajıyla ihracatını hızla artırıyor. Geçtiğimiz yıl 3,2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan sektörümüzün önünde önemli bir fırsat bulunuyor. Pandemiden sonra özellikle Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin Avrupa'daki uluslararası organizasyonlara katılamaması Türkiye'yi alternatif olarak ön plana çıkarıyor. Firmalarımız bu süreçte kapasite ve verimlilik artışı için makine parkurlarını yeniledi. Sektörde yeni yatırımlar hız kazandı. BTSO olarak bu noktada bizler de ihracatımızı artırmak için yenilikçi çalışmalarımıza devam ediyoruz. UR-GE projelerimiz kapsamında İtalya'da düzenlediğimiz organizasyonda firmalarımızın ürünleri de büyük ilgiyle karşılaştı. Birçok firmamız olumlu neticeler elde etti. İtalyan firmaların yanı sıra Avusturya, Fransa ve ABD gibi ülkelerden alıcılarla iş birlikleri yapıldı."

Etkinliğe katılan BTSO 5. Meslek Komitesi Üyesi Fatma Ayyıldız da "Türkiye, paketli ev tekstili grubunda İtalya'nın en büyük dördüncü tedarikçisi konumunda yer alıyor. Etkinliğe katılan firmalarımız sektördeki yenilikleri yakından tanıma imkanı bulurken potansiyel alıcılarla da iş görüşmeleri gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

BTSO heyeti yurt dışı pazarlama faaliyeti kapsamında ayrıca Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz ve Milano Ticaret Ataşesi Ahmet Erkan Çetinkayış ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri konusunda bilgiler veren Uludüz, iki ülke ticaret hacminin büyük bir ivme kazandığını ve geçen yıl 23 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Uludüz, şunları kaydetti:

"İtalya ile ikili ticaretimiz çok hızlı ve dengeli bir şekilde artmaya devam ediyor. Kısa sürede 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Yatırım tarafında da oldukça pozitif gelişmeler var. Geçen yıl tarihte ilk kez Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlarda İtalya ilk sırada yer aldı. Türkiye'de 1600 İtalyan şirketi bulunuyor. İtalya'da ise yaklaşık 600 Türk şirketimiz var. Özellikle Kuzey İtalya'da iş birliklerinin geliştirilebileceği çok sayıda alan bulunuyor. Bursa özellikle son dönemde çok hızlı bir büyüme ve gelişim kaydetti. İhracat noktasında firmaların çok önemli gayretleri var. Bursa'dan tanımadığım, buluşmadığım bir sektör kalmadı."