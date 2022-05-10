Bursalı müteahhitler konut destek paketlerinden memnun - Son Dakika
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Bursalı müteahhitler konut destek paketlerinden memnun

10.05.2022 14:41
Bursalı müteahhitler konut destek paketlerinden memnun

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği konut sektörüne ilişkin destek paketlerinden memnun olduklarını bildirdi.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği konut sektörüne ilişkin destek paketlerinden memnun olduklarını bildirdi.

Andıç, yaptığı açıklamada, ilk defa ve tek evini alacak olanlara ve sadece birinci el konut almaları durumunda destek verilmesi için kamudan sistemli bir şekilde talep ettikleri destek çağrılarının karşılık bulmasından son derece memnun olduklarını belirtti.

Sektörün birçok anlamda canlanması bakımından alınan bu kararların ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Andıç şunları kaydetti:

"İkinci pakette yer alan liralaşma ve yastık altı birikimini gayrimenkul sektörü üzerinden ekonomiye dahil etme çabasının istihdama ve ekonomiye dönük olumlu sonuç vermesi ancak ve ancak birinci el konut satışlarının desteklenmesiyle mümkündür. Üçüncü pakette yer alan devam eden inşaatların desteklenmesi hususu, özellikle bitime çok yakın olup da finansman sorunu yaşayan projeler için mutlak fayda sağlar. Bu sektörümüzün desteklenmesi açısından son derece olumludur."

Andıç, 1 Mayıs itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış projelerin fiyatlarını bir yıl sabit tutabilmelerinin güç olduğuna işaret ederek, "Piyasada zamlar peşi sıra gelirken konut üreticileri fiyatlarını nasıl sabit tutabilir, ne kadar dayanabilirler, burası tartışılabilir. Satılanın yerine konabilmesi daha da güçtür. İnşaat sektöründe fiyat istikrarı sadece müteahhitlerin fiyatlarını sabit tutmasıyla değil, hammadde üretici ve ithalatçılarının da fiyatlarını sabit tutmasıyla sağlanabilir. Dolayısıyla inşaat sektörü bir bütündür ve ancak birlikte hareket etmesi istenirse fiyat istikrarında arzulanan hedef sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği konut sektörüne ilişkin destek paketleriyle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda "İlk Evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İnşaat, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursalı müteahhitler konut destek paketlerinden memnun - Son Dakika


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