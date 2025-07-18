Bursaspor'a Destek Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursaspor'a Destek Kampanyası Başlatıldı

18.07.2025 14:44
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Bursaspor'un 2. Lig'e yükselişi için BTSO öncülüğünde destek kampanyası tanıtıldı.

Nesine 2. Lig'e yükselen Bursaspor'a, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, organize sanayi bölgeleri ve Bursa iş dünyasının katkılarıyla gerçekleştirilecek destek kampanyasının tanıtım toplantısı düzenlendi.

BTSO Altıparmak Hizmet Binası'ndaki toplantıda konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursaspor'un kente ve futbol camiasına katkılarından dolayı baş tacı edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu yıl Bursaspor'un 2'nci lige yükseldiğini hatırlatan Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Hak ettiğimiz yerde miyiz, değiliz. Bursaspor'umuzu tüm gayretlerinizi ortaya koyup hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Bu konuda Bursasspor Başkanı Enes Çelik'e teşekkür ediyorum. Tüm Bursaspor taraftarı sevenleri olarak çıktığı bu yolda ona destek olmak ve hedefe ulaştırmak zorundayız. Bursaspor'umuz çok kısa zamanda Süper Lig'e çıkıp, orada hak ettiği şampiyonluğa ulaşacaktır. Çıktıkları yolda onların yanında olmak zorundayız. BTSO'ya teşekkür ediyorum. Bursaspor'umuzun yanında olmalıyız."

BTSO Başkanı İbrahim Burkay da geçen yıl başlatılan "Yanındayım" kampanyasını hatırlatarak, 35 milyon lirayla başlatılan kampanyanın desteklerle yüz milyonlarca liraya ulaştığını söyledi.

Burada yeni bir kıvılcım oluşturmak için bulunduklarını kaydeden Burkay, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 35 milyonla başlayan kampanyamız nasıl ciddi bir desteğe dönüştüyse, tüm organize sanayi bölgelerimiz hepinizin bildiği gibi 1963 tribünlerindeki koltukları iki sezonluğuna çok ciddi bedellerle sanayicilerimiz bunları satın aldılar. Loca, kombine ve forma alımının yanı sıra 'Yanındayım' kampanyasına çok önemli destekler sağlayan iş dünyamızın sağladığı bu katkılarla transfer tahtasının açılması ve başarılı transferlerin de yapılmasının önünü açmış olduk. Bu destekler şükürler olsun Enes Çelik başkanımızın başkanlığında da sahaya yansıdı ve hep birlikte inşallah şampiyonluğu kucakladık geçen sezon."

Kampanyanın "forma alımı", "deplasman sponsorluğu" ve "akaryakıt istasyon isim hakları"nı kapsadığını belirten Burkay, şöyle devam etti:

"Ayrıca odamız iştiraki olan KFA Fuarcılık tarafından işletilen Bursa Fuar Merkezimizde Bursastore için kalıcı bir mağaza açacağız. Bu alan her yıl Bursa'mıza fuar ve kongre vesilesiyle gelen ulusal ve uluslararası milyonlarca ziyaretçimizin de Bursaspor'a dokunmasını sağlayacak, Bursaspor'umuzun hem ulusal hem de uluslararası düzeyde marka imajına da önemli katkı sağlayacaktır. Bu destekler yaklaşık 60 milyon liralık bir tutara denk gelmektedir."

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise geçen yıldan bugüne sportif ve mali anlamda çok önemli aşamalar kaydettiklerini ifade etti.

Çelik, hedeflerinin Trendyol 1. Lig'e yükselmek, toplam borcu sıfırlamak ve bir sonraki döneme borç bırakmamak olduğunu bildirdi.

Geçen yıl Bursaspor'un güçlü yürüyüşünün yalnızca Bursa'da değil Türkiye'de konuşulduğunu söyleyen Çelik, "Gerek şehir dışında katıldığımız toplantılarda gerek Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaptığımız toplantılarda Bursaspor'umuz hep olumlu örnek olarak gösterildi. Geçen yıl Türkiye'deki tüm profesyonel ligdeki takımlar arasında 41 bin taraftar ortalamasıyla en çok taraftara oynayan ikinci kulüp olduk. Geçen yıl sattığımız 33 bin 500 kombineye ulaşmamıza ise sadece 2 bin bilet kaldı." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan bağış ve katkıların şeffaflıkla paylaşılacağını aktaran Çelik, kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erol Ayyıldız, Bursaspor, Ekonomi, Futbol, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursaspor'a Destek Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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