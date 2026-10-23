Bütçe teklifinde BES katılımcı sayısının 2029'da 20 milyona çıkarılması hedefleniyor - Son Dakika
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Bütçe teklifinde BES katılımcı sayısının 2029'da 20 milyona çıkarılması hedefleniyor

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Bütçe teklifine göre BES katılımcı sayısının yıl sonunda 18 milyon 400 bine, 2027'de 19 milyona, 2029'da 20 milyona ulaşması hedefleniyor. Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık Programı ödeneği gelecek yıl 126 milyar 655 milyon liraya çıkarılacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı sayısının yıl sonunda 18 milyon 400 bine, 2027'de de 19 milyona ulaşması hedefleniyor.

AA muhabirinin 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık Programı'nın ödeneği bu yıl 103 milyar 765 milyon lira olurken, gelecek yıl için 126 milyar 655 milyon liraya çıkarılması planlandı.

Söz konusu ödenek, 2028 yılı için 147 milyar 807 milyon lira, 2029 yılı için de 167 milyar 22 milyon lira olarak öngörüldü.

Bütçe teklifine göre BES katılımcı sayısının yıl sonunda 18 milyon 400 bine, 2027'de 19 milyona ulaşması bekleniyor. Bu sayının 2028'de 19 milyon 500 bine, 2029'da da 20 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Yatırım fonlu ve birikimli hayat sigortaları yaygınlaştırılacak

Planlamalar kapsamında yurt içi tasarrufların ve tasarruf bilincinin artırılması amacıyla finansal okuryazarlık yaygınlaştırılacak. Uzun vadeli tasarruf araçları geliştirilecek. BES'teki standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.

Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) fon çeşitliliği katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacak. Kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda sistemin cazibesi artırılarak fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak. Yatırım fonlu ve birikimli hayat sigortaları yaygınlaştırılacak. Finansal eğitim faaliyetleri artırılarak finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması sağlanacak.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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