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BUÜ'nün 6 programına TYÇ ve AYÇ onayı - Son Dakika

BUÜ'nün 6 programına TYÇ ve AYÇ onayı

28.12.2021 14:23
BUÜ'nün 6 programına TYÇ ve AYÇ onayı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) 1 fakülte ile 5 program diploması, YÖK tarafından ilk kez bu yıl hayata geçirilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından onay almayı başardı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) 1 fakülte ile 5 program diploması, YÖK tarafından ilk kez bu yıl hayata geçirilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından onay almayı başardı. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin 'yurtdışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkanı artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde' kolaylık sağlanacak.

BUÜ'nün Tıp Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi'ndeki Çevre Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği programları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) kapsamında onaylandı. Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi. Böylelikle 129 lisans programı, diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarının yer alması hakkını kazandı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TYÇ ve AYÇ kapsamında kabul almayı başaran fakülte ve program yöneticilerini ağırladı. Üniversitenin genelinde başlattıkları kalite sürecinin, gelecek yıllarda yeterliliği kabul edilen fakülte sayısını arttıracağına inandıklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, "Meşakkatli bir yol yürüyoruz. Bu seviyeye çıktıktan sonra, geldiğimiz yeri korumak durumundayız. Ancak üniversitemizin 2000'li yıllarda başlayan bir kalite süreci var. Burada da çok ciddi bir deneyim elde edildi. İşte bu noktadan hareketle yönetim olarak bizler de başarılarımızı arttırmak, üniversitemizin konumunu yükseltmek ve top yekün bir başarının elde edilmesi için çalışıyoruz. Bu deneyime sahip olduğumuza inanıyoruz. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi belgelerinin alınmasında emeği bulunan tüm yöneticilerimize ve akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu başarının üniversitemizdeki tüm fakülte, bölüm ve programlara örnek teşkil etmesini de gönülden arzu ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

BUÜ'nün 6 programına TYÇ ve AYÇ onayı
BUÜ'nün 6 programına TYÇ ve AYÇ onayı

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Uludağ Üniversitesi, Türkiye, Lisans, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BUÜ'nün 6 programına TYÇ ve AYÇ onayı - Son Dakika Ekonomi


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