BUYSAD Başkanı Dönmez: "Eskalasyon sistemi zorunlu hale geldi" - Son Dakika
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BUYSAD Başkanı Dönmez: "Eskalasyon sistemi zorunlu hale geldi"

14.03.2022 14:12
BUYSAD Başkanı Dönmez: "Eskalasyon sistemi zorunlu hale geldi"

Bursa Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, hazır yemek ve catering sektörünün hammadde ve girdi maliyetlerindeki artışla başa çıkamaz duruma geldiğini belirterek, bundan sonraki süreçte müşterileri ile yaptıkları sözleşmelerdeki ücretleri maliyetlerdeki atışa...

Bursa Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, hazır yemek ve catering sektörünün hammadde ve girdi maliyetlerindeki artışla başa çıkamaz duruma geldiğini belirterek, bundan sonraki süreçte müşterileri ile yaptıkları sözleşmelerdeki ücretleri maliyetlerdeki atışa göre belirleyen eskalasyon sistemine (otomatik fiyatlandırma) geçmek zorunda olduklarını söyledi.

Başkan Dönmez, dünya genelinde kuraklık ve savaşa bağlı olarak anormal artış gösteren gıda ve petrol fiyatlarının, hazır yemek sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini ve hazır yemek fiyatlandırmalarının firma-müşteri ilişkilerinde yol açtığı sıkıntılarla ilgili görüşlerini açıkladı. Coşkun Dönmez, pandemi ile birlikte tırmanışa yüksek enflasyonun hazır yemek sektörünü sarstığını söyledi. Sektörün temel hammaddesini oluşturan gıdada ve diğer girdileri olan akaryakıt ve ambalajda fiyatlarının neredeyse her gün arttığı bir süreç yaşadıklarını belirten Dönmez, artık sürekli artan maliyetlerle baş edemez hale geldiklerini söyledi. Müşterileri ile her ay fiyat pazarlığına oturmanın sürdürülebilir olmadığına da vurgu yapan BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, "Bu sebeple girdi fiyatlarımıza göre menü fiyatlarımızı belirleyerek zaman kaybını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Eskalasyon sistemi olarak bilinen bu yöntemle, menü fiyatları maliyetlere göre güncellenecek. Elbette bu uygulama yemek fiyatlarının her gün artırılacağı anlamına gelmiyor. Maliyetlerdeki artış kadar düşüşler de menü fiyatlarına yansıtılacak" dedi. - BURSA

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Yemek Tarifi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BUYSAD Başkanı Dönmez: 'Eskalasyon sistemi zorunlu hale geldi' - Son Dakika


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