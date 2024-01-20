BUYSAD Başkanı: Merdiven Altı İşletmeler Tağşiş Tehlikesi Oluşturuyor

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, gıda üreten işletmelerin toplum sağlığını doğrudan ilgilendirdiğini belirtip, endüstriyel yemek sektöründeki 'merdiven altı' işletmeler konusunda uyardı. Merdiven altı işletmelerden yemek satın alanlar için en büyük tehdidin tağşiş olduğunu dile getiren Başkan Dönmez, tağşişli ürünlerin uzun vadede insan sağlığına zarar verebileceğine dikkat çekti.

Başkan Coşkun Dönmez, tağşiş tehdidi ile mücadele için çözüm önerilerini de sıraladı. Toplu tüketim yerlerine yemek üreten endüstriyel yemek firmalarının devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten Dönmez, bu desteklerin vergi indirimi, yatırım teşviki ve denetimlerin artırılması şeklinde olması gerektiğini söyledi. Dönmez, endüstriyel yemek sektörü müşterilerine de seslenerek, satın aldıkları menüleri analiz ettirmelerini de önerdi. Bugünkü maliyetlerle anormal düşük fiyatlı menülerin sağlıklı olamayacağını belirten Başkan Dönmez, "Lütfen ne yediğinize dikkat edin. Kendiniz ve çalışanlarınızın sağlığını riske atmayın. Anormal düşük fiyat teklifleri tağşiş tehlikesine yol açabilir. Size anormal düşük fiyatla gelen işletmelerin yemeklerini mutlaka analiz ettirin" dedi.

Başkan Dönmez, sektörde işini doğru yapan işletmelerin varlıklarını süründürmeleri için kar etmek zorunda olduklarını hatırlatarak, müşterilerinin bilinçli tercihler yaparak sektöre destek olmalarının önemine vurgu yaptı. Başkan Dönmez, "Tüketicilerimizden, sağlıklı ve güvenilir yemek hizmeti sunan işletmelere öncelik vermelerini rica ediyoruz. Ancak bunu yaparak sağlıklı ürünler tütebilirsiniz. Kimse maliyetinin altında satış yapamaz. Size çok düşük fiyatla menü sunanların da bunu yapamayacağını bilmenizi isterim" şeklinde konuştu.

Son olarak, sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasında dayanışma ve bilgi paylaşımının önemine de değinen Dönmez, "Birbirimizle işbirliği içinde olmalı, sektörümüzü daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirmek adına çaba göstermeliyiz. Tüketicilerimizden de bilinçli bir şekilde alışveriş yapmalarını, sağlıklı yemek tercihlerine öncelik vermelerini rica ediyoruz" dedi. - BURSA