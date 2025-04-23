BUYSAD'da Yeni Dönem: Abidin Şakir Özen Başkan - Son Dakika
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Ekonomi

BUYSAD'da Yeni Dönem: Abidin Şakir Özen Başkan

BUYSAD\'da Yeni Dönem: Abidin Şakir Özen Başkan

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği'nin yeni başkanı Abidin Şakir Özen oldu. Genel kurulda sektör sorunları vurgulandı.

23.04.2025 12:59
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Bursa Yemek Sanayicileri Derneği'nin (BUYSAD), yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen oldu.

Sektörün önemli isimlerini bir araya getiren BUYSAD 17. Olağan Genel Kurulu, BTSO Mutfak Akademi'nin uygulama restoranı 1889 Bursa & Double F Restoran'da gerçekleştirdi. BUYSAD'ın önceki dönem Başkanı Coşkun Dönmez, altı yıl süren görev süresince kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, sektöre hak ettiği itibarı kazandırmak adına kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. Dönmez, "Zaman zaman 'iki tencere bir tava' şeklinde küçümsenen sektörümüzün aslında ne denli stratejik bir alan olduğunu anlatmak için çaba gösterdik. 'Alaylı' algısını yıkarak profesyonel duruşumuzu ön plana çıkarmaya çalıştık. Bu amaçla medya ve sosyal iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanarak, sektörümüzün görünürlüğünü artırdık. Bugün geldiğimiz noktada, fiyatla değil kaliteyle rekabet anlayışının güç kazandığı bir yapıya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sektörün güncel sorunlarına da değinen Coşkun Dönmez, yılbaşından bu yana döviz kuru ve enflasyona bağlı olarak gıda girdilerinde yaklaşık yüzde 15 oranında bir maliyet artışı yaşandığını belirterek sektörün bu artıştan doğrudan etkilendiğini ve ilk çeyrekte karlılığın önemli ölçüde eridiğini belirtti. Dönmez ayrıca, pandemiden bu yana devam eden nitelikli personel bulma sorununun, sektörde yaklaşık yüzde 10 oranında verim kaybına yol açtığını vurgulayarak, işletmelerin bu duruma hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Sözlerini duygusal bir teşekkürle tamamlayan Dönmez, "Bu onurlu görevi yürütürken desteklerinizi her zaman yanımda hissettim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bu bayrağı büyük bir gururla Abidin Şakir Özen Başkanıma devrediyorum," dedi ve yeni yönetime başarılar diledi.

BUYSAD'ın yeni başkanı seçilen Abidin Şakir Özen, "BUYSAD, hepimiz için kıymetli bir çatı kuruluştur. Bizler bu görevi bir değişimden ziyade, bir bayrak yarışı ve omuz omuza sürdürülecek bir yol arkadaşlığı olarak görüyoruz. Öncelikli hedefimiz, derneğimizin kriterlerine uyan tüm sektör temsilcilerini BUYSAD ailesine katmak ve gücümüzü birleştirmektir. Yeni dönemde, derneğimizin temel ilkeleri doğrultusunda hareket ederek, hep birlikte sektörümüz adına güzel işler başaracağımıza ve BUYSAD'ı daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Özen, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Dernekler, ancak üyelerinin ortak aklı ve gönüllü katılımı ile anlam kazanır. Yeni dönemde gerçekleştireceğimiz tüm projelerde sizlerin katkısı bizim en büyük gücümüz olacaktır. Sizlerin fikirleri ve enerjisi, bizim en büyük yol göstericimiz olacaktır. Şahsıma ve yeni yönetim kurulumuza gösterdiğiniz bu kıymetli teveccüh için tüm üyelerimize bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağımız nice güzel işler olacağına inanıyorum."

Genel kurulda söz alan derneğin kurucu başkanı ve mevcut yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Aslanoba ise yemek sektörünün yalnızca bir ticari faaliyet değil, toplum sağlığına doğrudan katkı sağlayan bir sosyal sorumluluk alanı olduğuna dikkat çekerek "Her yaştan bireye hizmet sunan sektörümüz, hijyen ve kalite standartlarını en üst düzeyde tutma çabasında. Bu özveri BUYSAD gibi güçlü yapılar sayesinde bu hizmetin değeri daha görünür hale geliyor" şeklinde konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BUYSAD'da Yeni Dönem: Abidin Şakir Özen Başkan - Son Dakika

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