Büyük Botnet Ağı Çökertildi - Son Dakika
Büyük Botnet Ağı Çökertildi

20.03.2026 17:43
Aisuru ve Kimwolf botnet ağları, uluslararası operasyonla etkisiz hale getirildi.

Dünya genelinde milyonlarca akıllı cihazı ele geçirerek devasa siber saldırılar düzenleyen "Aisuru" ve "Kimwolf" adlı iki büyük botnet ağı, düzenlenen uluslararası operasyonla etkisiz hale getirildi.

Alman Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan açıklamada, Almanya, ABD ve Kanada emniyet birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonla dünyanın en tehlikeli botnet altyapılarından ikisinin çökertildiği bildirildi.

Açıklamada, kötü amaçlı yazılımlarla enfekte edilen ve bir operatör tarafından gizlice kontrol edilen cihazlar ağını ifade eden "botnet" yapılarının, veri hırsızlığı ve büyük ölçekli siber saldırılar için kullanıldığı kaydedildi.

"Aisuru" ve "Kimwolf" ağlarının devasa boyutları ve yüksek saldırı kapasiteleri nedeniyle küresel bilişim altyapıları için "akut tehdit" oluşturduğunun vurgulandığı açıklamada, "Aisuru" ağının başta yönlendiriciler ve web kameraları olmak üzere, dünya genelinde milyonlarca ele geçirilmiş nesnelerin interneti (IoT) cihazından oluştuğu belirtildi."

Açıklamada, Kimwolf ağının ise büyük çoğunluğu Android TV kutularından oluşan milyonlarca cihazı kapsadığı belirtilerek, söz konusu botnetlerin, hedef sistemleri aşırı veri trafiğine boğarak erişilemez hale getiren "Dağıtık Hizmet Engelleme" (DDoS) saldırıları düzenlediğine vurgu yapıldı.

Operasyon ortaklarından ABD Adalet Bakanlığı, bu ağların şimdiye kadar "rekor kıran" büyüklükte saldırılar gerçekleştirdiğini teyit etti.

Siber saldırganların bu yöntemle mağdurlara şantaj yaptığı ve pek çok vakada on binlerce dolarlık maddi zarara yol açtığı bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, operasyon kapsamında şüpheli yöneticilerin tespit edildiğini ve adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Büyük Botnet Ağı Çökertildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Büyük Botnet Ağı Çökertildi - Son Dakika
