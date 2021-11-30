Gıdadaki fahiş fiyat artışlarıyla birlikte, vatandaş isyan etmiş bazı marketlerde ise durumla alakalı dikkat çeken tedbirler alınmıştı. Ülkemizin farklı yerlerinden gelen fotoğraf karelerinde birçok marketin yağ, kahve, şeker ve soda ürünlerin satışına kota koyduğu ortaya çıkmıştı.
Art arda gelen zamlardan sonra ayçiçek yağı için alınan ilginç önlem sosyal medyada gündem oldu. Daha önce alarm takılan ürünler ve sitelere 'sahibinden sıvı yağ' ilanı verilmesinin ardından şimdi de market önlerinde bulunan ayçiçek yağlarının çalınmaması için zincirlerle birbirine bağlandığı görüldü.
Ayçiçek yağında yaşanan ham madde sıkıntısı nedeniyle fiyatlar neredeyse yarı yarıya zamlandı. Daha önce 60 TL gibi rakamlara satılan 5 litrelik yağın fiyatı 100 lirayı aştı.
Son Dakika › Ekonomi › Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! - Son Dakika Ekonomi