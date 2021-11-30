Üye Girişi
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! - Son Dakika

Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!

30.11.2021 10:56

Gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışının ve art arda gelen zamlarından ardından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu. Görüntüde bir markette ayçiçek yağlarının çalınmaması için zincirlemesi şaşkınlık yarattı.

Gıdadaki fahiş fiyat artışlarıyla birlikte, vatandaş isyan etmiş bazı marketlerde ise durumla alakalı dikkat çeken tedbirler alınmıştı. Ülkemizin farklı yerlerinden gelen fotoğraf karelerinde birçok marketin yağ, kahve, şeker ve soda ürünlerin satışına kota koyduğu ortaya çıkmıştı.

YAĞ TENEKELERİNİ ZİNCİRLE BAĞLADILAR

Art arda gelen zamlardan sonra ayçiçek yağı için alınan ilginç önlem sosyal medyada gündem oldu. Daha önce alarm takılan ürünler ve sitelere 'sahibinden sıvı yağ' ilanı verilmesinin ardından şimdi de market önlerinde bulunan ayçiçek yağlarının çalınmaması için zincirlerle birbirine bağlandığı görüldü.

5 LİTRELİK YAĞ 100 LİRAYI AŞTI

Ayçiçek yağında yaşanan ham madde sıkıntısı nedeniyle fiyatlar neredeyse yarı yarıya zamlandı. Daha önce 60 TL gibi rakamlara satılan 5 litrelik yağın fiyatı 100 lirayı aştı.

Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!

İsyan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İnşaat işçileri canlarını zor kurtardı! Şiddetli lodosta iskeleler uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu! 10:57 İnşaat işçileri canlarını zor kurtardı! Şiddetli lodosta iskeleler uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu! Bu nasıl baba? Üç aylık bebeğini öldüresiye dövdü! 10:54 Bu nasıl baba? Üç aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 10:49 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! 10:37 Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Anonim bir kullanıcı Metaverse dünyasındaki bir oyun için yat NFT'sine 650 bin dolar ödedi 10:21 Anonim bir kullanıcı Metaverse dünyasındaki bir oyun için yat NFT'sine 650 bin dolar ödedi Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı 09:13 Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi 08:29 Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek 08:25 Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek

Son Dakika Haberleri
10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!
10:55 Seyhan Soylu, kendisine küsen Nihat Doğan'a 1,5 milyon TL'lik güzellik merkezi aldı!
10:53 Bu nasıl baba? Üç aylık bebeğini öldüresiye dövdü!
10:53 İrfan Can Kahveci çıldırdı! Oyundan alındığını görünce tepki gösterdi!
10:48 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:39 54 ecza deposu ve 261 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi
10:37 Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!
10:20 Yoksulluğun geldiği son aşama! "Dayanacak gücüm kalmadı, 3 çocuğumu da devlet alsın!
10:15 Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü
10:14 Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri!
AFAD'dan il il fırtına ve yağış raporu! AFAD'dan il il fırtına ve yağış raporu!         
11:04
Seyhan Soylu, kendisine küsen Nihat Doğan'a 1,5 milyon TL'lik güzellik merkezi aldı! Seyhan Soylu, kendisine küsen Nihat Doğan'a 1,5 milyon TL'lik güzellik merkezi aldı!         
10:55
İrfan Can Kahveci çıldırdı! Oyundan alındığını görünce tepki gösterdi! İrfan Can Kahveci çıldırdı! Oyundan alındığını görünce tepki gösterdi!         
10:53
Güne yükselişle başlayan dolar 12,84'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 12,84'ten işlem görüyor         
10:40
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Taleplerini tek tek sıraladılar Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Taleplerini tek tek sıraladılar         
10:28
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 11:10:47. #1.12#
SON DAKİKA: Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement