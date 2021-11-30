Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!

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Gıdadaki fahiş fiyat artışlarıyla birlikte, vatandaş isyan etmiş bazı marketlerde ise durumla alakalı dikkat çeken tedbirler alınmıştı. Ülkemizin farklı yerlerinden gelen fotoğraf karelerinde birçok marketin yağ, kahve, şeker ve soda ürünlerin satışına kota koyduğu ortaya çıkmıştı.

YAĞ TENEKELERİNİ ZİNCİRLE BAĞLADILAR

Art arda gelen zamlardan sonra ayçiçek yağı için alınan ilginç önlem sosyal medyada gündem oldu. Daha önce alarm takılan ürünler ve sitelere 'sahibinden sıvı yağ' ilanı verilmesinin ardından şimdi de market önlerinde bulunan ayçiçek yağlarının çalınmaması için zincirlerle birbirine bağlandığı görüldü.

5 LİTRELİK YAĞ 100 LİRAYI AŞTI

Ayçiçek yağında yaşanan ham madde sıkıntısı nedeniyle fiyatlar neredeyse yarı yarıya zamlandı. Daha önce 60 TL gibi rakamlara satılan 5 litrelik yağın fiyatı 100 lirayı aştı.