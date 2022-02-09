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Büyükbaş hayvan sayısı azaldı - Son Dakika

Büyükbaş hayvan sayısı azaldı

09.02.2022 23:35
Büyükbaş hayvan sayısı azaldı

Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,7 azalarak 18 milyon 36 bin baş olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Hayvansal Üretim İstatistikleri'ni açıkladı.

Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,7 azalarak 18 milyon 36 bin baş oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Hayvansal Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,7 azalarak 18 milyon 36 bin baş oldu. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 0,6 azalarak 17 milyon 851 bin baş, manda sayısı yüzde 3,6 azalarak 185 bin 574 baş oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,3 oranında artarak 57 milyon 519 bin baş oldu

Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,2 oranında artarak 45 milyon 178 bin baş, keçi sayısı ise yine bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında artarak 12 milyon 342 bin baş oldu.

Yapağı, kıl ve tiftik üretimi arttı, yaş ipek kozası ve bal üretimi azaldı

Bir önceki yıla göre yapağı üretimi yüzde 7,7 artarak 85 bin 916 ton, kıl üretimi yüzde 4,7 artarak 6 bin 700 ton, tiftik üretimi ise yüzde 1,1 artarak 468 ton olarak gerçekleşti.

Bal üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,4 azalarak 96 bin 344 ton oldu.

İpek böcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 665 oldu. İpek böcekçiliğiyle uğraşan hane sayısı yüzde 2,8 oranında artarak 2 bin 21 adet oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 6 bin 29 adet, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre yüzde 15,1 azalarak 76 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükbaş hayvan sayısı azaldı - Son Dakika Ekonomi


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