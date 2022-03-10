Büyükdede: "Üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan sanayicimizin yanındayız" - Son Dakika
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Büyükdede: "Üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan sanayicimizin yanındayız"

10.03.2022 16:55
Büyükdede: "Üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan sanayicimizin yanındayız"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde, Türkiye'nin en büyük plastik ambalaj sanayi üreticilerinden Abdioğulları A.Ş'yi ziyaret ederek, firmanın Yönetim Kurulu Üyesi ve Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde, Türkiye'nin en büyük plastik ambalaj sanayi üreticilerinden Abdioğulları A.Ş'yi ziyaret ederek, firmanın Yönetim Kurulu Üyesi ve Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütcü'den bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, beraberinde Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, AOSB Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve beraberindeki heyetle ziyaret ettiği Abdioğulları tesisleri yöneticilerini tebrik etti.

Toplam 400 bin metrekare alana kurulu 9 tesiste, polipropilen ve polietilen hammaddeleri ile endüstriyel, tarımsal, teknik tarım ve teknik tekstil alanında gerçekleştirdikleri ürünleriyle büyüyen Abdioğulları Yönetim Kurulu Üyesi ve Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütcü, Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye bilgi verirken, ihracat odaklı çalıştıklarını bildirdi.

Salih Sütcü, toplam tesiste yaklaşık 1600 kişi istihdam ettiklerini, sektörlerinde dünya trendlerini yakından takip ederek, ürün yelpazemizi günün ihtiyaçlarına göre çeşitlendirdiklerini belirterek, tarım sektörüne de girerek, bu alanda da inovatif ürünlere yöneldiklerini anlattı.

Tesislerinde polietilen hammaddesinden üretilecek sera örtüsünden, solarizasyon, malç ve shrink palet örtüsüne, silaj filminden, shrink ile laminasyon filme kadar çeşitli ürünleri ürün yelpazemize dahil ettiklerini belirten Salih Sütcü, bu ürünlerin özellikleri hakkında da bilgi verdi.

Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 297'nci, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce yapılan ilk 1000 ihracatçı sıralamasında 290'ncı, Fortune 500 Türkiye 2020'de ise 351'nci sırada bulunan, Anadolu'nun en büyük 500 şirketi sıralamasında geçen yıla göre 40 basamak birden sıçrama yaparak 85'nci sıraya yerleşen Abdioğulları firmasını kutlayan Bakan Yardımcısı Büyükdede, "Üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan sanayicimizin yanındayız" dedi. - ADANA

Büyükdede: Üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan sanayicimizin yanındayız
Büyükdede: Üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan sanayicimizin yanındayız

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İstihdam, Türkiye, İhracat, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükdede: 'Üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan sanayicimizin yanındayız' - Son Dakika


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