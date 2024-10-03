Büyükorhan'da GES İhalesi Yapılacak

Ekonomi

Bursa'ın Büyükorhan ilçesinde "Yap-İşlet-Devret modeli" ile yenilenebilir güneş enerjisinden elektrik üretim santrali (GES) yapımı işi ihale edilecek.

Büyükorhan Belediye Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karalar Mahallesi'nde bulunan taşınmaz, üzerinde 20 yıl süreli Yap-İşlet-Devret modeli ile 945 kilovat GES kurulumunda kullanılmak üzere yıllık bedel üzerinden kiralanacak.

İhaleye ait şartname ve ekleri, her gün mesai saatleri dahilinde Büyükorhan Belediyesi ihale biriminde görülebilecek ve 2 bin lira karşılığında satın alınabilecek. İhalesi yapılacak GES tesisinin geçici teminatı 660 bin lira olacak.

İhale, Büyükorhan Belediyesi toplantı salonunda, 15 Ekim Salı günü, saat 14.00'te açık artırma usulüyle yapılacak.