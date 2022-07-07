Büyükşehir bayrama hazır - Son Dakika
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Büyükşehir bayrama hazır

07.07.2022 09:31
Büyükşehir bayrama hazır

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatili süresince başta İtfaiye, Büyükşehir DESKİ ve Zabıta Dairesi Başkanlığı olmak üzere birçok birimde 24 saat nöbette olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatili süresince başta İtfaiye, Büyükşehir DESKİ ve Zabıta Dairesi Başkanlığı olmak üzere birçok birimde 24 saat nöbette olacak.

Denizlililerin güvenli, rahat ve huzur içinde bir Kurban Bayramı geçirebilmeleri için tüm bayram tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi 9 günlük tatil boyunca ilgili tüm birimleriyle nöbette olacak. Bu çerçevesinde İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü nöbetçi ekipleri başta olmak üzere 24 saat vatandaşların hizmetinde olacak. Kurban Bayramı tatili boyunca görev yapacak ekiplere her türlü problem için "Alo 153" telefon hattından ulaşabilecek. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesinin "112 İtfaiye", "188 Cenaze" ve DESKİ'nin "185 Çağrı Merkezi" bayram boyunca nöbetçi ekiplerle hizmet verecek.

Mezarlıklarda bakım ve temizlik

Öte yandan Kurban Bayramı öncesi Denizli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de kent merkezi ile tüm ilçeler ve bağlı mahallelerindeki mezarlıklarda yabani ot temizliği yapıyor. Asri Mezarlık'ta bulunan asker ve polis şehitlikleri ile kent merkezi dışındaki ilçelerde bulunan şehitlikleri de ihmal etmeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların bayramda mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için çalışıyor. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı. Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı. Kasaplarda bayram telaşı başladı Kasaplarda bayram telaşı başladı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir bayrama hazır - Son Dakika

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