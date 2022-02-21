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Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile üniversitelerden iş birliği - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile üniversitelerden iş birliği

21.02.2022 10:24
Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile üniversitelerden iş birliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, gerçekleştirdiği projelerle üniversite-sanayi-kent iş birliğine katkı sunmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, gerçekleştirdiği projelerle üniversite-sanayi-kent iş birliğine katkı sunmaya devam ediyor. Kariyer Merkezinin, kentin 4 üniversitesinden akademisyenlerle düzenlediği toplantıda, 2022 döneminde yapılacak projeler için yol haritası konuşuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi öncülüğünde 2022 döneminde üniversite ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek projeler için toplantı düzenlendi. Toplantıya; Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol, Tarsus Üniversitesi Kariyer ve Mezun Ofisi Koordinatörü Dr. Nazmiye Pekkan, Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yetkilisi Öğretim Görevlisi Eda Kayhan, Toros Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Feyruz Usluoğlu, İl Milli Eğitim KARGEM Yetkilisi Betül Turhan ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği yetkilileri katıldı.

Kariyer Günleri nisan ayı sonunda yapılacak

Toplantıda, Kariyer Merkezi koordinasyonunda yeniden yapılacak olan Kariyer Günlerinin nisan ayı sonunda yapılması kararlaştırıldı. Kariyer Günleri; üniversiteler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde akademik takvime uygun bir şekilde dijital platformda yapılacak.

Kariyer Merkezi, öğrencilere kişilik envanteri hizmeti verecek

Kariyer Merkezinin 2022 döneminde öğrencilere yönelik sunacağı ücretsiz hizmetlerden biri de Kişilik Envanteri olacak. Program kapsamında uygulanacak kişilik ve yetkinlik envanterleri ile öğrencilerin kişilik özelliklerine uygun meslekleri seçmeleri konusunda desteklenmesi hedefleniyor.

Öte yandan, Yetenek Dönüşüm Projesi kapsamında; iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik açılmaya başlanan Mesleki Eğitim Kurslarına ders takvimi uygun üniversite öğrencilerinin katılabilmesi amacıyla üniversitelerin kariyer merkezleri koordine sağlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, üniversite-sanayi-kent iş birliğine katkı sunmak amacıyla şehrin dinamiklerini harekete geçirerek 37 kurum ve kuruluş arasında iş birliği sağladıklarını belirtti. "Dijital Liderler Mersin'de, Kariyer Günleri, Kariyer Mersin Projesi, Yetenek Dönüşüm Projesi" gibi birçok projenin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir projeler olduğunun altını çizen Özada, özellikle üniversite ve lise öğrencilerinin istihdam edilebilirliklerine katkı sunmak istediklerini söyledi. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile üniversitelerden iş birliği

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Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile üniversitelerden iş birliği Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile üniversitelerden iş birliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile üniversitelerden iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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