Büyükşehir Belediyesi\'nden Domaniç Çiftçilerine Destek

Bursa'da çiftçilere her alanda destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki üreticilere de 44 bin metre damlama sulama hortumu ve 2.200 litre sıvı gübre desteği sağladı.

Bursa'da her alanda çiftçiyi destekleyen ve kırsal kalkınmayı sağlayarak köyden kente göçün önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çevre kentlerde de üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla üretilen 44 bin metre damlama sulama hortumu ve 2.200 litre sıvı gübre, Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki çiftçilere törenle teslim edildi. Program kapsamında ilk olarak Kaymakam Serhat Bağcı'yı ve Belediye Başkanı Engin Uysal'ı makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, daha sonra muhtarlarla ve çiftçilerle bir araya geldi.

"Domaniç'i 18. ilçemiz olarak görüyoruz"

Tören alanında alkışlar eşliğinde karşılanan Başkan Bozbey, "Domaniç'i Bursa'nın 18. ilçesi olarak görüyoruz. Seçimden önce bu meydanda konuşma yapmıştım. Domaniçli büyüklerimiz, 'Başkanım hiç merak etme, o iş tamam' demişlerdi. Bugün buradayız. Söz verdiğimiz gibi Domaniç'i 18. ilçemiz olarak görüyoruz ve destekliyoruz. Üretim yapan vatandaşlarımıza bir nebze olsun katkı sağlamak, onların yanlarında olduğumuzu göstermek maksadıyla 44 bin metre damlama sulama hortumu ve 2.200 litre sıvı gübre dağıtımı yaptık. Çiftçimizin yüzü gülsün istiyoruz" dedi.

Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal ise, Başkan Mustafa Bozbey'in çiftçilere yönelik önemli bir desteği hayata geçirdiğini ifade etti. Başkan Mustafa Bozbey'in üretimin ve emeğin değerini bilen bir anlayışla çalıştığını dile getiren Uysal, tarımın güçlenmesine ve ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacak destek için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey tarafından çiftçilere damla sulama borular ve sıvı gübre dağıtıldı. Domaniç halkının yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu. - BURSA