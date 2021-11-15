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Gaziantep Büyükşehir'den çiftçiye buğday tohumu - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir'den çiftçiye buğday tohumu

15.11.2021 14:28
Gaziantep Büyükşehir'den çiftçiye buğday tohumu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Arabanlı çiftçilere edessa cinsi makarnalık buğday tohumu hibe etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Arabanlı çiftçilere edessa cinsi makarnalık buğday tohumu hibe etti. Belediye tarafından hibe edilen 100 ton buğday tohumunu Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanlığı ile Araban Ziraat Odası Başkanlığı arasında yapılan protokol kapsamında, Araban Ovası'na adaptasyonu verim ve kalitesi daha önceden tespit edilmiş olan edessa çeşit makarnalık sert buğday tohumu çiftçilere dağıtıldı. Araban Ziraat Odası tarafından 100 çiftçiye birer ton buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Çiftçiler bu dağıtımından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Üreticiler emeklerinin karşılığını alabilmeli"

Başkan Hasan Altun, bu çalışmanın Gaziantep'in ilçeleri arasında sadece Araban ilçesinde yapıldığını vurguladı. Dağıtımın Tarım Dairesi Başkanı Kenan Seçkin'in girişimleri ile hayata geçirildiğini aktaran Altun, "Tohum dağıtımında temel amaç Arabanlı üreticilerimizin minumum alandan, maksimum verimi ve kaliteyi alabilmeleridir. Biz üreticilerimizin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alabilmelerini istiyoruz" dedi.

Altun, tarımı ve çiftçiyi desteklemelerinden ötürü Başkan Fatma Şahin ile Tarım Daire Başkanı Kenan Seçkin'e teşekkür etti. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir'den çiftçiye buğday tohumu
Gaziantep Büyükşehir'den çiftçiye buğday tohumu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Odası, Buğday, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep Büyükşehir'den çiftçiye buğday tohumu - Son Dakika Ekonomi


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