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Büyükşehir Belediyesinin ceviz fidanı dağıtımı sürüyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinin ceviz fidanı dağıtımı sürüyor

27.11.2021 00:57
Büyükşehir Belediyesinin ceviz fidanı dağıtımı sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi" kapsamında talepte bulunan üreticilere yüzde 50 hibeli ceviz fidanı desteğine devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi" kapsamında talepte bulunan üreticilere yüzde 50 hibeli ceviz fidanı desteğine devam ediyor. Mut'ta dağıtımın ardından Erdemli ve Toroslar ilçelerinde de 407 üreticiye 12 bin 738 ceviz fidanı teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin "Üreticimize Hep Destek, Tam Destek" sloganıyla gerçekleştirdiği fide, fidan ve soğan dağıtımı destekleri ceviz fidanıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesinin 8 ilçede yürüttüğü "Ceviz Fidanı Dağıtımı Projesi" ile 132'si kadın 638 üreticiye toplam 19 bin 690 ceviz fidanı ulaştırılacak.

Erdemli ve Toroslar'daki üreticiler de ceviz fidanlarına kavuştu

Büyükşehir ekipleri, Erdemli'nin 38 mahallesinde üretim yapan 45'i kadın 168 üreticiye yüzde 50 üretici katkı paylı 5 bin 40 adet ceviz fidanı dağıttı. Toroslar ilçesinde ise 22 mahalledeki toplam 239 üreticiye 7 bin 698 ceviz fidanı teslim edildi. Üreticilerin 43'ünü kadınlar oluşturdu. Ceviz fidanlarına kavuşan üreticilerin yüzünü güldüren projenin dağıtımları Tarsus, Çamlıyayla, Mezitli, Mut ve Silifke ilçelerinde de gerçekleştirilecek.

"Çiftçilerin yanında durarak, yüzde 50 hibeli ceviz fidanı dağıtımını yapıyoruz"

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, pandemi koşullarından dolayı çiftçilerin büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak biz de tam bu noktada çiftçilerin yanında durarak, üretimlerini destekleyerek onların girdi maliyetini bir nebze azaltmak amacıyla yüzde 50 hibeli ceviz fidanı dağıtımı yapıyoruz. Üreticilerimizi 2021 yılında çeşitli fide ve fidan dağıtımlarıyla destekledik. 2022 yılında da yine üreticilerimizin talepleri doğrultusunda dağıtımlarla beraber hem sayıları artıracağız hem de onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Halkın memnuniyetini, mutluluğunu görüyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Şube Koordinatörü Vedat Uzunbağ da Büyükşehir'in daima üreticilerin yanında olduğunu ifade ederek, "Bu gördüğümüz tablo bizi daha çok heyecanlandırıyor, enerjimizi artırıyor. Daha önce yaptığımız destekler gibi bugün 5 bin 40 adet ceviz fidesini Erdemlili çiftçimize dağıttık. Halkın memnuniyetini, mutluluğunu görüyoruz. Vahap Seçer Başkanımızın önderliğinde çiftçinin yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Desteklenmeye ihtiyacımız var"

20 yıldır çiftçilik yapan Raziye Demirbaş ise tüm belediyelerin üreticilere bu tür destekleri sunması temennisinde bulundu. Ceviz yetiştiriciliğinin uğraş gerektirdiğini vurgulayan Demirbaş, "Güneş cevizi yaktığı için genelde yayla kısımlarında oluyor. Benim de yaylada yerim var, oraya dikiyorum. Bugün 30 tane alacağım. Çok teşekkür ediyorum. Desteklerin devamını bekliyorum. Desteklenmeye ihtiyacımız var. Özellikle fidan türü çok önemli bizim için, çünkü alamıyoruz" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir Belediyesinin ceviz fidanı dağıtımı sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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