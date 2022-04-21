Büyükşehir'e ait toplu ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz - Son Dakika
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Büyükşehir'e ait toplu ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz

21.04.2022 13:53
Büyükşehir'e ait toplu ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ücretsiz hizmet verecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ücretsiz hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 23 Nisan Cumartesi günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz hizmet verecek. - ANTALYA

Büyükşehir'e ait toplu ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz
Büyükşehir'e ait toplu ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'e ait toplu ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir'e ait toplu ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz - Son Dakika
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