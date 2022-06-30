Büyükşehirden üreticiye zirai ilaç desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehirden üreticiye zirai ilaç desteği

30.06.2022 11:26
Büyükşehirden üreticiye zirai ilaç desteği

DENİZLİ(İHA) – Denizli Büyükşehir Belediyesi, dolu yağışında bağ ve meyve bahçeleri zarar gören Acıpayam, Bekilli, Çal, Çameli, Çivril, Honaz, Kale, Pamukkale ve Tavaslı çiftçilere zirai ilaç desteğinde bulunuyor.

DENİZLİ(İHA) – Denizli Büyükşehir Belediyesi, dolu yağışında bağ ve meyve bahçeleri zarar gören Acıpayam, Bekilli, Çal, Çameli, Çivril, Honaz, Kale, Pamukkale ve Tavaslı çiftçilere zirai ilaç desteğinde bulunuyor. Zirai ilaç desteği ile bağ ve meyvelerdeki dolu yaralanmalarından kaynaklı hastalıkların oluşumu önlenecek.

Kırsal bölgelerde tarımsal üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla birçok destekte bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi dolu yağışında bağ ve meyve bahçeleri zarar gören üreticilerin imdadına koştu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin örnek destek projesi 01-05 Haziran 2022 tarihleri arasında Denizli'de etkili olan dolu yağışının adından başladı. Dolu yağışı ile birlikte Acıpayam, Bekilli, Çal, Çameli, Çivril, Honaz, Kale, Pamukkale ve Tavas ilçelerinde bulunan bağ ve meyve bahçelerinde hasar meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğünün zarar gören bölgelerde yaptığı incelemede 1.132 üreticinin bağ, elma, kiraz, ceviz ve zeytin bahçelerinde dolu zararı meydana geldiği tespit edildi.

Gelecek sezonlarda yaşanabilecek ürün kaybı önlenecek

Bağ, elma, kiraz, ceviz ve zeytin alanlarında doludan dolayı meyvelerde meydana gelen yaralanmaların bakteriyel ve fungal hastalık etmenlerinin giriş kapısı olacağı belirtildi. Söz konusu hastalıkları önleyerek, meyve yaralarının kapanmasını sağlamak ve sonraki üretim sezonlarında da verimin düşmesine engel olmak amacıyla ilaçlama yapılması gerektiği ifade edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi üreticinin zararını engelleyerek veriminin artmasına destek olmak için söz konusu dolu yağışından zarar gören çiftçilere zirai ilaç desteğinde bulunmaya karar verdi. Bu çerçevede Denizli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunan 1.132 üreticiye verilecek zirai ilcalar Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilerek dağıtımına başlandı. Üreticiler teslim aldığı ilaçları bağ ve meyve bahçelerinde uygulamaya başladı.

"Her zaman üreticimizin yanında olduk"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Haziran ayı başında kentin farklı bölgelerinde etkili olan dolu yağışından dolayı zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Zolan, "Üreticimize verdiğimiz bu destekler inşallah zararları minimuma inecek ve gelecek yıllarda da ürün veriminin düşmesi engellenecek" dedi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
6 aylık bebek Eda Nur'dan geriye bu görüntüler kaldı 6 aylık bebek Eda Nur'dan geriye bu görüntüler kaldı Denizlispor'un kamp programı belli oldu Denizlispor'un kamp programı belli oldu
Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirden üreticiye zirai ilaç desteği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:28 Bill Gates'in 200 milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Haftalık kirası ise dudak uçuklattı
16:25 Usta oyuncu Cüneyt Arkın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 16:42:01. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşehirden üreticiye zirai ilaç desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement