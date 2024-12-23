BV Portföy'e Yeni Müdür Atandı - Son Dakika
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Ekonomi

BV Portföy'e Yeni Müdür Atandı

BV Portföy\'e Yeni Müdür Atandı

Zeynep Özgür Çağlayan, BV Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü olarak atandı. Uzmanlık alanlarıyla dikkat çekiyor.

23.12.2024 11:19
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Boğaziçi Ventures'ın iştiraki BV Portföy Yönetimi AŞ'nin Genel Müdürlük görevine Zeynep Özgür Çağlayan atandı.

Boğaziçi Ventures açıklamasına göre, Çağlayan, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünden lisans (2007) ve yüksek lisans (2009) dereceleriyle mezun oldu. Profesyonel hayatına Turkcell Hazine ekibinde başlayan Çağlayan, 2011-2014 arasında TEB Hazine-ALM departmanında görev alarak, bankanın bilanço ve likidite yönetimi alanında uzmanlaştı.

2014'ten itibaren Odeabank'ta Yatırım Hizmetleri ve Ürün Yönetimi alanında stratejik roller üstlenen Çağlayan, yatırım fonları, türev ürünler, kıymetli madenler ve hisse senedi gibi geniş bir ürün yelpazesini başarıyla yöneten Çağlayan, yatırım stratejileri geliştirme, piyasa araştırmaları ve müşteri ilişkileri yönetimi konularındaki birikiminin yanı sıra yenilikçi finansal ürünlerin geliştirilmesinde de aktif rol oynadı.

Çağlayan, Sermaye Piyasası Kurulunun Düzey 3 ve Türev Araçlar lisanslarına sahip olup, ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağlayan, BV Portföy'ün inovasyon ve değer odaklı yaklaşımını daha ileri taşımak amacıyla bu yeni göreve başlamanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, yatırımcılarımıza finansal başarı sağlarken, BV Portföy olarak ekonomiye ve teknolojik gelişime katkı sağlayan öncülerden olmak. Şirketimizin teknoloji, yapay zeka, oyun ve robotik gibi stratejik alanlara yönelik yenilikçi fonları, yatırımcılarımız için hem bugünün hem de yarının fırsatlarını keşfetme imkanı sunuyor. Güçlü değerlerimizden ilham alarak, şeffaflık ve performans odaklı yaklaşımımızla sektörde fark yaratmaya ve liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Çağlayan, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BV Portföy'e Yeni Müdür Atandı - Son Dakika

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