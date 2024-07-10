BYD Türkiye'de 5 Bin İstihdam Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BYD Türkiye'de 5 Bin İstihdam Sağlayacak

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergün, 2026 yılı sonunda üretime geçme planları olduğunu ve 5 binin üzerinde istihdam sağlayacak bir yatırım yapacaklarını açıkladı. Türkiye'de kurulacak tesisin yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacağını belirten Ergün, BYD'nin Türkiye'de üretim yapmasıyla birlikte erişilebilirliğin kolaylaşacağını ve Türkiye pazarında agresif bir büyüme stratejisi izleyeceklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin üretim kalitesi ve stratejik konumu nedeniyle BYD'nin yatırımının diğer markaları da tetikleyeceği belirtildi.

10.07.2024 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergün, "2026 yılı sonunda üretime geçme planımız var. 5 binin üzerinde istihdam sağlayacak bir yatırım. BYD üretim tarihini teknik şartlar el verirse daha öne çekmek isteyecektir" dedi.

Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanan BYD'nin Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergün, yatırım planı ile ilgili bilgi verdi. Düzenlenen toplantı da konuşan İsmail Ergün, Türkiye'de kurulacak tesisin araç üretim kapasitesinin yıllık 150 bin olacağını belirtti.

Ergün, "Üretim yatırımı 2026 yılının sonuna kadar diye imzalanmıştı. BYD bu tarihi daha öne çekmeyi amaçlıyor. Türkiye'de üretim yapıldığında erişilebilirlik daha kolay olacaktır. Yüksek teknolojiye sahip çok daha fazla ürün Türkiye'de olacaktır. Üç sene içinde toplam pazarda ilk üç marka arasında olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

BYD'nin agresif bir büyüme stratejisi olduğunu belirten Ergün, "Tesiste üretilecek modeller şuan için net değil. Hem elektrikli hem hibrit araçlar olabilir. BYD Türkiye'ye çok güçlü bir şekilde girecek. BYD'nin bu yatırım kararı, markanın Türkiye'de yeni bir döneme girmesini sağlayacak. Önümüzdeki dönemde BYD'nin çok agresif bir şekilde büyüyeceğini göreceğiz. Türkiye pazarında dengeleri çok hızlı bir şekilde değiştireceğiz" dedi.

"Pazarda memnuniyet açısından üst noktalarda yer alıyoruz"

Pazar memnuniyeti açısından üst sıralarda olduklarını vurgulayan Ergün, "Mevcut pazar dengelerinin değiştiği bir dönemde Türk tüketicisine uygun modelleri satışa sunacağız. Bizim bugün sınırlı sayıda sattığımız tüm modellerimizden tüketici çok mutlu. Pazarda memnuniyet açısından üst noktalarda yer alıyoruz. Diğer yandan bayilikle ilgili de çok fazla talep, alıyoruz ve bayi adetlerimiz de hızlı bir şekilde artmaya devam edecek. Yıl sonunda bayi adedimizi 20'ye çıkarmayı ve önümüzdeki yıl ise 40'un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Otomotiv yatırımı ile ilgili de konuşan Ergün, "27 yıl sonra böylesine bir otomotiv yatırımının gelmesi ve BYD'nin üretim için Türkiye'yi seçmiş olması bizi çok gururlandırıyor. BYD'nin Türkiye fabrikası ciddi bir istihdam ve ihracat rakamı sağlayacak. Türkiye'de teknolojik bir üretimin, ismi teknolojiyle paralel anılan BYD gibi bir markayla olması heyecan verici" dedi.

"Türkiye üretim üssü olacak özellikte"

Markanın Türkiye'yi seçmesindeki ktriterleri de sıralayan Ergün, "Türkiye coğrafi olarak çok stratejik konumda. Türkiye'nin üretim kalitesi kendini dünyaya kabul ettirmiş durumda. Türkiye üretim üssü olacak özellikte. Mühendislik olarak çok güzel işler ortaya koyuyoruz. Türkiye böylesine büyük yatırımlar için doğru adres. BYD'nin bu yatırımı diğer markaları da tetikleyecektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BYD Türkiye'de 5 Bin İstihdam Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 18:35:17. #1.11#
SON DAKİKA: BYD Türkiye'de 5 Bin İstihdam Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement