Çal Belediye Başkanı Hakan: 4 ilçenin tüm üzümü bir Osimhen'in değerini bulmuyor - Son Dakika
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Çal Belediye Başkanı Hakan: 4 ilçenin tüm üzümü bir Osimhen'in değerini bulmuyor

Çal Belediye Başkanı Hakan: 4 ilçenin tüm üzümü bir Osimhen\'in değerini bulmuyor
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Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, açıklanan üzüm fiyatlarının üreticinin emeğini karşılamadığını belirterek, Çal, Baklan, Bekilli ve Güney'deki tüm üzümün değerinin bir futbolcunun transfer ücretine ulaşmadığını söyledi. Hakan, çözüm için Üzüm Üreticileri Birliği kurulması çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan'ın, üzüm fiyatlarına tepki gösterirken yaptığı Osimhen benzetmesi dikkat çekti. Hakan, Çal, Baklan, Bekilli ve Güney'in toplam üzümünün değerinin bir futbolcunun transfer bedeline ulaşmadığını belirtti.

Çal'da 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2'nci Uluslararası Çal Bağbozumu, Kültür ve Sanat Festivali öncesinde Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, festival programının yanı sıra üzüm üreticilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklanan üzüm fiyatlarının üreticinin emeğini karşılamaktan uzak olduğunu belirten Hakan, Çal, Baklan, Bekilli ve Güney'de üretilen üzümün toplam değerini futbol dünyasındaki transfer ücretleriyle kıyasladı. Hakan, konuşmasında, "Baklan, Bekilli, Güney ve Çal'ın tüm üzümünü toplayıp satsak bir futbolcu, bir Osimhen etmiyor" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar üreticinin emeğini karşılamıyor"

Geçen yıl mazot fiyatının 54 lira, üzüm fiyatının ise 25 lira olduğunu hatırlatan Hakan, bugün mazotun 80 liranın üzerine çıktığını, üzüm için ise 17-20 lira arasında fiyat açıklandığını belirtti. Bu tablonun kabul edilebilir olmadığını ifade eden Hakan, "Üzüm ayaklar altında ezilmekten utanmadı ama açıklanan fiyattan utandı" sözleriyle üreticinin yaşadığı sıkıntıya dikkat çekti.

Başkan Hakan, üzüm üreticisinin yaşadığı mağduriyet karşısında sessiz kalmayacağını belirterek, çiftçinin örgütlenmesi gerektiğini de vurguladı. Çal, Baklan, Bekilli ve Güney'de üreticilerin yaşadığı fiyat sorununun çözümü için Üzüm Üreticileri Birliği kurulması yönündeki çalışmaların sürdüğünü belirten Hakan, üreticinin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Festival, Denizli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çal Belediye Başkanı Hakan: 4 ilçenin tüm üzümü bir Osimhen'in değerini bulmuyor - Son Dakika

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