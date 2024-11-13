Çal'da Yeni Arpa Tohumları Deneniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çal'da Yeni Arpa Tohumları Deneniyor

Çal\'da Yeni Arpa Tohumları Deneniyor

Denizli'nin Çal ilçesinde kıraç topraklar için geliştirilen 4 yeni arpa tohumunun ekimi yapıldı.

13.11.2024 12:18
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Denizli'nin Çal ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kıraç topraklar için geliştirilen 4 yeni arpa tohumlarının deneme ekimleri yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kıraç ve susuz topraklar için geliştirilen 'Baykara', ' Ayrancı, 'Keykubat' ve 'Larende' ismi verilen arpa tohumları ilk kez Çal İlçesi Belevi Mahallesinde Hasan Durna'ya ait 12 dekarlık alana mibzerle ekimi yapıldı. Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Çal İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli olarak kök yapısı, çıkma oranı, boyu verimi kontrol altında tutulacak olan arpa çeşitleri bölgeye uyum sağlarsa diğer mahallelerde ve ilçelerde de ekiminin yapılması teşvik edilecek.

Yerli arpa çeşitlerinin tanıtımını yapmak ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında 4 farklı arpanın ekiminin kükürtlü 15+15 alt gübresiyle birlikte ekiminin yapıldığını anlatan tarla sahibi Hasan Durna, "Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kıraç ve susuz topraklar için geliştirilen 'Baykara', 'Ayrancı, 'Keykubat' ve 'Larende' ismi verilen arpa tohumlarının ekimini yaptık. Her tohumdan 100'er kilogram mibzerle alt gübresi de eklenerek ekimi yapıldı. Denizli önemli tarım merkezlerinden birisidir. En önemli üretimimiz ise arpa ve buğdaydır. Amacımız yeni geliştirilen arpa tohumlarıyla susuz topraklarda verimi artırmaktır. Araştırma enstitüsü tarafından geliştirilen arpa tohumlarının denetimi il ve ilçe tarım müdürlüklerinde olacak. Kış ve ilkbahar yağışlarının bereketiyle İnşallah yeni geliştirilen arpa tohumlarından dekar başına ciddi miktarlarda hasat yapmayı hedefliyoruz" dedi - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çal'da Yeni Arpa Tohumları Deneniyor - Son Dakika

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