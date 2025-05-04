California Vali'si Çin ile Ticaret İlişkilerini Sürdürecek - Son Dakika
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Ekonomi

California Vali'si Çin ile Ticaret İlişkilerini Sürdürecek

California Vali\'si Çin ile Ticaret İlişkilerini Sürdürecek

Gavin Newsom, California'nın Çin ile ticaret ilişkilerini güçlendireceğini açıkladı.

04.05.2025 12:18
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CALIFORNIA Valisi Gavin Newsom, Çin'e ticaret kapısını açmaya devam edeceğini söyledi.

California Valisi Gavin Newsom, Japon medyasına yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin uyguladığı ek tarife politikalarının California'ya zarar verdiğini belirtti. California'nın Çin'in 'istikrarlı bir ticaret ortağı' olduğunu vurgulayan Newsom, iki tarafın şehirleri arasında iş birliği konusunda mutabakat zaptı imzaladığını ve geçen yıl Çin'e yaptığı ziyaret sırasında Çin ile olan bağlarını ulusal düzeye taşıdığını savundu.

Newsom, California'nın Çin dahil tüm ticaret ortaklarına kapılarını açık tutacağını çünkü küresel ticaretin sıfır toplamlı bir oyun olmadığını ve tüm tarafların birbirlerine bağlı olduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, California, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi California Vali'si Çin ile Ticaret İlişkilerini Sürdürecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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