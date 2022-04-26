Çalışma Bakanı Bilgin'nden emekli maaşına zam müjdesi! En düşük emekli maaşı artacak! - Son Dakika
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Çalışma Bakanı Bilgin'nden emekli maaşına zam müjdesi! En düşük emekli maaşı artacak!

26.04.2022 13:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında temmuz ayında en düşük emekli maaşının artacağının sinyalini vererek, detayların 1 Mayıs'ta açıklayacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin, milyonlarca emeklinin beklediği haberi de "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak" sözleriyle duyurdu.

Son Dakika! Çalışma Bakanı Bilgin: Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak
Vedat Bilgin

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK"

Bilgin, açıklamasında "Temmuzda sürprizimiz var. 1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Ekonomi Çalışma Bakanı Bilgin'nden emekli maaşına zam müjdesi! En düşük emekli maaşı artacak! - Son Dakika


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