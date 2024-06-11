Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sektör Temsilcileriyle Buluştu

Ekonomi

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sektörler temsilcileriyle bir araya gelmek ve çözüm odaklı istişarelerde bulunmak adına Bakanlık tarafından düzenlenen 'Çalışma Genel Müdürlüğü 1. Sektör Buluşması Programı'na katıldı.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Çalışma Genel Müdürlüğü 1. Sektör Buluşması Programı' çerçevesinde tekstil, giyim ve deri sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen programda, iş gücü piyasalarının geçmişten gelen yapısal sorunlarının çözülmesi, gelecekte karşılaşılması muhtemel güçlüklerin ve fırsatların bir arada değerlendirilerek, sektörlerde istihdamı geliştirecek ortak bir aklın geliştirilmesi amaçlandı.

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye olarak içeride ve dışarıda yaşanan birçok sorun ve engele rağmen, 'Türkiye Yüzyılı' yürüyüşlerinin emin adımlarla sürdürmenin gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

Bu süreçteki en önemli aracın ise ekonomik kalkınma ve üretim süreci olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Geçmişte, gerek içeride; gerekse dışarıda ve bölgemizde yaşanan sorunların, ilerleyişimizi sekteye uğrattığı dönemler olmuştur. Ancak bunlardan hiçbiri, uzun vadeli hedeflerimize ulaşmamıza engel teşkil etmemiştir. Ekonomiye ve çalışma yaşamına ilişkin devam eden bu başarılı ilerleyişin korunabilmesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ileri taşınabilmesi için; çalışmalarımızı çok yönlü ve etkili iş birlikleriyle yürütmek bizim için büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

"Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmak için gereken gün prim ödeme şartını 450'e güne düşürdük"

Bakan Işıkhan, hayata geçirdikleri yeni düzenlemelerde, doğal afetler, küresel krizler gibi çalışma hayatına risk oluşturabilecek gelişmelerin etkisini en aza indirmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu kapsamda bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği'nde yaptığımız değişikliklerde de bu hassasiyeti gözettik. Yapılan değişikliklerden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmak için gereken son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartı 450'e güne düşürdük. Uygulamanın sigortalı bakımından 4 haftadan kısa olabilmesinin istisnalarını düzenledik. Yaptığımız bu düzenlemelerle her şart ve şartta işverenlerimiz ve çalışanlarımız arasındaki dengeyi koruyarak hareket ettiğimizi de belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

"Ülkemizin geleceği adına taş üstüne taş koyan herkes, bizim paydaşımızdır"

Etkili iş birlikleri için özellikle; iş gücü piyasalarında karşılaşılan güçlükler ve bunların aşılması için yapılması gerekenler konusunda; sektör temsilcileriyle bilgi ve görüş alışverişinde bulunmanın önemine vurgu yapan Işıkhan, "Çalışan, üreten, ülkemizin geleceği adına taş üstüne taş koyan herkes bizim paydaşımızdır, yol arkadaşımızdır. Tüm sektörlerde işgücü arz ve talebinin eşleşmesi noktasında karşılaşılan güçlüklerin tespit edilerek, istihdamın geliştirilmesine yönelik sonuç odaklı politikaların belirlenmesi, Bakanlığımızın en temel amaçlarından birisidir" ifadelerine yer verdi.

"İş gücü piyasalarının yapısal sorunlarını çözmek için sektör temsilcilerimizle bir araya gelmeyi planlıyoruz"

Bakanlık olarak 'Sektör Buluşmaları' ile ekonomide ve istihdamda öne çıkan sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelmek ve çözüm odaklı istişarelerde bulunmak amacıyla yeni bir çalışma başlattıklarını ifade eden Işıkhan, "Bu amaç doğrultusunda, iş gücü piyasalarının geçmişten gelen yapısal sorunlarını çözmek, gelecekte karşılaşılması muhtemel güçlükleri ve fırsatları bir arada değerlendirerek, sektörlerde istihdamı geliştirecek ortak aklın geliştirilmesi için sektör temsilcilerimizle bir araya gelmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"İstihdam sayısı geçen yıla göre 1 milyon 240 bin kişi artarak 32 milyon 266 bin kişiye yükseldi"

Işıkhan, istihdamda ve işgücünde tarihi verileri yakaladıkları bir sürecin içerisinde olduklarını belirterek, yapılan reformların etkisini hızlı bir şekilde gördüklerini dile getirdi. Bu çerçevede TÜİK tarafından Nisan ayı işgücü verileri açıklandığını da hatırlatan Işıkhan, "İşsizlik oranında Kasım 2012'den bu yana, 11,5 yılın en iyi seviyesine ulaşmış durumdayız. İşsizlik oranı aylık bazda 0,1 puan, yıllık bazda ise 1,5 puan azalarak yüzde 8,5'e geriledi. İşsiz sayısı da 484 bin kişi azaldı. İstihdam sayısı geçen yıla göre 1 milyon 240 bin kişi artarak 32 milyon 266 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı da 1,5 puan artarak, yüzde 49 olarak gerçekleşti. Genç ve kadınlarda da son yılların en iyi seviyelerine ulaştık. Genç işsizlik verisi, 2005 yılından bu yana en düşük seviyede olmuştur. Kadınlarda ise yıllık bazda işsizlik 2,9 puan azalarak yüzde 11,1 olarak gerçekleşmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Tekstil sektörünün Türkiye için hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip olduğunu da vurgulayan Işıkhan, ekonomiye sağladığı katma değer, ihracat potansiyeli ve istihdam kapasitesi ile Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Işıkhan, Türkiye'de yaklaşık 1 buçuk milyon insanın geçimini tekstil sektörü aracılığıyla sağladığını aktararak, hem doğrudan hem de dolaylı istihdam imkanlarının tekstil sektörün sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Birçok sektör temsilcisinin katılım sağladığı program, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA