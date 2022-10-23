Bakan Bilgin'den şehit ve gazi çocukları için önemli duyuru! 10 bin TL'ye kadar ödeme var

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabı twitter üzerinden destekleme ödemeleri hakkında çok önemli bir açıklama yaptı. Çalışma Bakanı Bilgin açıklamalarında şehit ve gazilerin kendilerine ve çocuklarına verilecek eğitim yardımları hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakan Bilgin açıklamalarında eğitim ödemelerinin hesaplara yatırılacağını bildirdi.

10 BİN TL'YE KADAR ÖDEME YAPILIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, eğitim yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu. Bakan Bilgin açıklamalarını sosyal medya üzerinden yaptı.

Bakan Bilgin açıklamalarında şehitlerimizin çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerinin yapılacağını ifade etti. Bu doğrultuda Bakan Bilgin ödeme tutarlarını da paylaştı ve ilköğretim için 5.004 TL, ortaöğretim için 7.506 TL, yükseköğretim için 10.008 TL yardım yapılacağını vurguladı.

BAKAN BİLGİN'İN AÇIKLAMALARI

Konu ile ilgili olarak Çalışma Bakanı Bilgin'in açıklamaları şöyle oldu: "Aziz şehitlerimizin çocukları ile harp/vazife malullerimizin kendilerinin ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerini bugün yapıyoruz. Bu kapsamda; ilköğretim için 5.004 TL, ortaöğretim için 7.506 TL, yükseköğretim için 10.008 TL eğitim ve öğretim yardımı ödeyeceğiz."