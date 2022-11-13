TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı VedatBilgin, "Özel hastanelerde ciddi bir istismar var. Sıkı bir denetim süreci başlattık. Hem elektronik ortamda hem de müfettişlerle bunu yapıyoruz.
Sistemi kötüye kullanan hastanelerin kapatılması için mücadele ediyoruz. Yargıya gidiyorlar, oradan geri dönüyor. Kamunun kaynaklarını, milletin parasını istismar edenlere hiçbir kapıyı açmayacağız" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Vedat Bilgin'den çarpıcı özel hastane yanıtı: Vatandaşın parasını istismar ediyorlar - Son Dakika