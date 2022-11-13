Bakan Vedat Bilgin'den çarpıcı özel hastane yanıtı: Vatandaşın parasını istismar ediyorlar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"BAZI HASTANELER İSTİSMAR EDİYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı VedatBilgin, "Özel hastanelerde ciddi bir istismar var. Sıkı bir denetim süreci başlattık. Hem elektronik ortamda hem de müfettişlerle bunu yapıyoruz.

"YARGIYA GİDİYORLAR, ORADAN GERİ DÖNÜYOR"

Sistemi kötüye kullanan hastanelerin kapatılması için mücadele ediyoruz. Yargıya gidiyorlar, oradan geri dönüyor. Kamunun kaynaklarını, milletin parasını istismar edenlere hiçbir kapıyı açmayacağız" dedi.