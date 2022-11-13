Bakan Vedat Bilgin'den çarpıcı özel hastane yanıtı: Vatandaşın parasını istismar ediyorlar - Son Dakika
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Bakan Vedat Bilgin'den çarpıcı özel hastane yanıtı: Vatandaşın parasını istismar ediyorlar

13.11.2022 13:43

2023 yılı bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bazı özel hastanelerin kamunun kaynaklarını ve vatandaşların paralarını istismar ettiğini belirterek, "Sistemi kötüye kullanan hastanelerin kapatılması için mücadele ediyoruz" ifadesini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"BAZI HASTANELER İSTİSMAR EDİYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı VedatBilgin, "Özel hastanelerde ciddi bir istismar var. Sıkı bir denetim süreci başlattık. Hem elektronik ortamda hem de müfettişlerle bunu yapıyoruz.

"YARGIYA GİDİYORLAR, ORADAN GERİ DÖNÜYOR"

Sistemi kötüye kullanan hastanelerin kapatılması için mücadele ediyoruz. Yargıya gidiyorlar, oradan geri dönüyor. Kamunun kaynaklarını, milletin parasını istismar edenlere hiçbir kapıyı açmayacağız" dedi.

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Vedat Bilgin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Vedat Bilgin'den çarpıcı özel hastane yanıtı: Vatandaşın parasını istismar ediyorlar - Son Dakika


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