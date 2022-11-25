EYT'li çalışana 5 puan formülü! Bakan Vedat Bilgin bu detayı ilk kez paylaştı - Son Dakika
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EYT'li çalışana 5 puan formülü! Bakan Vedat Bilgin bu detayı ilk kez paylaştı

25.11.2022 11:13

Erken yaşta emeklilik (EYT) düzenlemesiyle ilgili önemli detaylar paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için net tarihin 8 Eylül 1999 olduğunu ve işe başlangıç tarihinin geriye çekilmeyeceğini belirtip ilk kez 5 puan formülünü gündeme getirerek, "Primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene, 'Sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz' diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

"NET TARİH 8 EYLÜL 1999"

Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok" dedi.

Bakan Bilgin düzenlemeyle ilgili detayı ilk kez paylaştı! EYT'li çalışana 5 puan formülü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.

"PRİMİ AŞAĞI ÇEKEREK EŞİT SEVİYEYE GETİRECEĞİZ"

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bakan Bilgin, buna çözüm olarak, "İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"İŞVEREN EYT'LİLERİN KIDEM TAZMİNATINI ÖDEYEBİLMEK İÇİN KREDİ TALEBİNDE BULUNUYOR"

EYT'lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenin taleplerine de değinen Bakan Bilgin, "Bu konuda da hükümetin bazı formülleri var" diyerek şunları kaydetti; "Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir. İşveren EYT'lilerin kıdem tazminatını ödeyebilmek için kredi talebinde de bulunuyor. Ancak Hükumet bu konuya sıcak bakmıyor. Kıdem tazminatının işveren tarafından hazır tutulması gerektiğine vurgu yapılıyor.

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Vedat Bilgin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT'li çalışana 5 puan formülü! Bakan Vedat Bilgin bu detayı ilk kez paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT'li çalışana 5 puan formülü! Bakan Vedat Bilgin bu detayı ilk kez paylaştı - Son Dakika
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