Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari Ücret Konusunda Konuştu - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari Ücret Konusunda Konuştu

28.04.2023 10:44
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari Ücret Konusunda Konuştu

Bakan Vedat Bilgin, HaberTürk'te yaptığı açıklamada asgari ücrete yapılan zam konusunu ele aldı ve Türkiye'nin asgari ücrete duyarlı davrandığını belirtti. Ayrıca, asgari ücretin diğer ücretleri düzenleyici etkisi olduğunu ve Temmuz ayında bu konuyu değerlendireceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün akşam HaberTürk ekranlarında Kübra Par, Nagehan Alçı ve Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı.

"KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ ZAMMI YAPTIK"

Gündeme ilişkin konularda önemli değerlendirmelerde bulunan Bilgin, en merak edilen asgari ücrete ek zam konusu hakkında da konuştu. Geçtiğimiz temmuz ayında iyileştirme yapıldığını aktaran Bakan, "Asgari ücret konusunda Türkiye gerçekten çok duyarlı davrandı. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında yeniden düzenleme yapmak zorunda kaldık. Fiyatlar asgari ücreti tahrip etti. Bu sene de kimsenin beklemediği zammı yaptık. Cumhuriyet tarihinin en yüksek dolar bazında maaşı verdik. 8 bin 500 lira yüksek bir para mı? Değil. Bunun altına düşmemesi için belirledik. Asgari ücreti yukarıya çektiğiniz zaman yüzde 50 zam yaptınız diyelim. Asgari ücretin üzerinde çalışanlar da işverenlerinden aynı oranda zam istiyorlar. Yüzde 50 olmuyorsa yüzde 25 oluyor. Bütün ücret sistemini yukarıya doğru değiştiriyoruz asgari ücretle." dedi.

"TEMMUZ'DA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Bilgin açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Asgari ücretin diğer ücretleri düzenleyici etkisi var. Temmuz'da bunu değerlendireceğiz. Şu anda rakam vermeyi düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuları bir seçim vaadi haline getirmediğini biliyoruz. Asgari ücret yılda 1 kez düzenliyor. Ama enflasyondan ötürü 6 ayda bir düzenledik. 8 bin 500 liranın reel etkisini Temmuz'da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum."

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Son Dakika Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari Ücret Konusunda Konuştu - Son Dakika


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