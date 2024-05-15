Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye refah payı verilmesine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye refah payı verilmesine ilişkin açıklama yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye refah payı verilmesi konusunda, 'Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim' dedi. Bakan Işıkhan, ayrıca asgari ücrette ara zam yapılmasıyla ilgili bir çalışma olmadığını belirtti.

15.05.2024 12:34
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye refah payı verilmesine ilişkin, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gazetecilerin asgari ücrette ara zam yapılmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığı sorusu üzerine Işıkhan, böyle bir çalışmalarının olmadığını dile getirdi. Bakan Işıkhan, "Ara zam gündemde yok. Daha önce de soruldu bu soru. Aynı düşüncemizi koruyoruz. Enflasyonla ilgili gelen verilerimiz çok güzel" dedi.

Emekliye refah payı verilmesine ilişkin soruyu da cevaplandıran Bakan Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye refah payı verilmesine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

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