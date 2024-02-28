Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Sosyal devlet anlayışını terk etmedik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kadim devlet geleneğimizin en önemli temel taşlarından bir tanesi olan sosyal devlet anlayışını da hiçbir zaman terk etmedik." dedi.
Kentteki programları kapsamında Bursa Valiliğini ziyaret eden Işıkhan, daha sonra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Sosyal Destek Çekleri Lansmanı ve Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.
Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, gün içinde Bursa'da bir dizi etkinliklere katıldığını anımsatarak esnaf, iş insanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiklerini, yapılan birçok faaliyeti yerinde görme fırsatı bulduğunu anlattı.
Protokolün Bursalılara hayırlı olmasını dileyen Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayan 30 yıllık yerel yönetimler tecrübemizin de ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. 1994 yılında kalkınma yerelden başlar anlayışı ile çıktığımız bu yolda hamdolsun 22 yıllık iktidar tecrübemizle de her zaman siz kıymetli vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kadim devlet geleneğimizin en önemli temel taşlarından bir tanesi olan sosyal devlet anlayışını da hiçbir zaman terk etmedik. Bu kadim devlet geleneğini en iyi siz Bursalı kardeşlerim bilirsiniz. Osmanlı'ya 127 sene başkentlik yapmış bu mübarek şehir, kültür kodlarımızın, kadirşinaslığın, diğerkamlığın, hoşgörünün de şehri olmuştur."
Bakanlık olarak bu devlet geleneğini en iyi şekilde temsil etmek ve sürdürmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Işıkhan, "Biliyorsunuz ki bakanlığımız bir vatandaşımızın hayata gözlerini açtığı ilk andan son ana kadar yanında olan, hayatının her alanında hizmet üreten bir bakanlık. Biz de bu bilinç ve anlayışla politikalarımızı geliştirmeye siz kıymetli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. AK Parti hükümetleri olarak 22 yıldır olduğu gibi hangi anlayışla yol yürüdüysek bundan sonra da aynı anlayışla siz kıymetli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
"2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan ettik"
Işıkhan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a özellikle emeklilerle ilgili yürüttüğü hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:
"Biliyorsunuz biz de bakanlık görevine geldiğimiz günden bu yana emeklilerimiz için çalışmaya, mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bir seferliğe mahsus bütün emeklilerimize 5 bin liralık ikramiye ödememizi gerçekleştirdik. Sonrasında emekli aylıklarındaki artış oranının bütün emeklilerimiz için yüzde 49,25 olarak belirledik. Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleri ile 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan ettik. İnşallah bu kapsamda da birçok projeyi, faaliyeti, sosyal desteği hayata geçirecek ve siz emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."
Bakan Işıkhan, düzenlenen protokolde emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başta olmak üzere ilgili esnaf odası yetkililerine teşekkür etti.
Vatandaşlara sosyal destek çekleri verilecek
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da insanı merkeze alan hizmet anlayışıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları güçle Bursa'yı yeni hizmetlerle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.
Aktaş, güncel şartlarda yerel yönetimlerin görev ve sorumluluğunun arttığını belirterek, "Biz klasik koli bırakan veyahut bunu dönemlik yapan bir anlayışa yaklaşmıyoruz. Sosyal destek anlamında farklı kesimleri, farklı tarafları düşünüyoruz. İşte o yüzden de 'Kart 16' uygulaması başlattık. Şu an fiili olarak bunu kullanan 10 bin civarında vatandaşımız var. Ramazan sosyal destek çeklerimiz ki bugün protokolünü imzalayacağımız, 50 bin ramazan destek çekini 1500 liradan 75 milyon olarak biz vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız." diye konuştu.
Belediye olarak yaptıkları diğer sosyal projeleri de anlatan Aktaş, destek projelerinin esnafa da can suyu olacağını kaydetti.
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ile Bursa Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs de katılımcılara hitap etti.
Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve esnaf odalarının başkanları sosyal yardım çeklerine ilişkin protokole imza attı.
Etkinliğe, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin ile çok sayıda davetli katıldı.
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