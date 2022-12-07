Bakanlığın asgari ücret açıklamasında kafa karıştıran ifade! Kim oldukları merak ediliyor - Son Dakika
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Bakanlığın asgari ücret açıklamasında kafa karıştıran ifade! Kim oldukları merak ediliyor

07.12.2022 18:25

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısında asgari ücret tespiti için yapılan anketin sonuçlarını paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklamasında, "İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu" denildi. Yapılan bu açıklamadaki, "İşçi ve işveren olmayan kesim" tabirinin kim olduğu merak edildi.

Asgari ücrette zam maratonu başladı. İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirdi.

TÜRK-İŞ: PAZARLIĞA 7 BİN 785 TL'DEN BAŞLAYACAĞIZ

İşçi temsilcisi Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Asgari ücret pazarlığına 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Razı gelmeyeceğimiz rakama imza atmayacağız." ifadelerini kullandı. Komisyon ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirecek.

BAKANLIK ANKET SONUCUNU PAYLAŞTI

Komisyonun ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret tespiti için yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Açıklamada, "İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu" denildi.

HERKES KİM OLDUKLARINI MERAK EDİYOR

Bakanlığın yaptığı açıklama kafa karışıklıklarına neden oldu. Açıklamadaki "İşçi ve işveren olmayan kesim" tabirinin kim olduğu merak edildi.

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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlığın asgari ücret açıklamasında kafa karıştıran ifade! Kim oldukları merak ediliyor - Son Dakika


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