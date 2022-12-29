SGK önünde oluşan EYT kuyruğuna bakanlıktan müdahale geldi! Başvuru için e-Devlet'i önerdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu.

KAPILARDA OLUŞAN KUYRUK SONRASI VİDEO YAYINLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, oluşan kuyruk sonrası, işlemlerin e-Devlet üzerinden de yapılabileceğini anlatan bir video yayınladı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILABİLİYOR

Buna göre vatandaşlar, SGK'ya gitmeden evde, cepte, internette, 7/24, istediği anda, istediği yerde e-Devlet'te işlem yapabiliyor.

BORÇLANMA BAŞVURUSU VE TAKİBİ DE MÜMKÜN

e-Devlet platformu üzerinden hizmet süreleri görülebiliyor, eksik günler için borçlanma başvurusu ve takibi yapılabiliyor. Emeklilik başvuruları da yine e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.