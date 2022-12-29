SGK önünde oluşan EYT kuyruğuna bakanlıktan müdahale geldi! Başvuru için e-Devlet'i önerdiler - Son Dakika
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SGK önünde oluşan EYT kuyruğuna bakanlıktan müdahale geldi! Başvuru için e-Devlet'i önerdiler

29.12.2022 12:03

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde sonrası SGK kapılarında oluşan EYT yoğunluğuna çare olmak adına bir video paylaştı. Bakanlığın yayınladığı videoda eksik günler için borçlanma başvurusu ve takibi de dahil olmak üzere tüm EYT işlemlerinin e-Devlet üzerinden de SGK'ya gitmeden yapılabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu.

KAPILARDA OLUŞAN KUYRUK SONRASI VİDEO YAYINLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, oluşan kuyruk sonrası, işlemlerin e-Devlet üzerinden de yapılabileceğini anlatan bir video yayınladı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILABİLİYOR

Buna göre vatandaşlar, SGK'ya gitmeden evde, cepte, internette, 7/24, istediği anda, istediği yerde e-Devlet'te işlem yapabiliyor.

BORÇLANMA BAŞVURUSU VE TAKİBİ DE MÜMKÜN

e-Devlet platformu üzerinden hizmet süreleri görülebiliyor, eksik günler için borçlanma başvurusu ve takibi yapılabiliyor. Emeklilik başvuruları da yine e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

YORUMLAR
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Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler

E-Devlet, EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK önünde oluşan EYT kuyruğuna bakanlıktan müdahale geldi! Başvuru için e-Devlet'i önerdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: SGK önünde oluşan EYT kuyruğuna bakanlıktan müdahale geldi! Başvuru için e-Devlet'i önerdiler - Son Dakika
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