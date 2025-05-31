Çallı'dan Süt Ürünleri Destekleme Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

Çallı'dan Süt Ürünleri Destekleme Çağrısı

31.05.2025 13:07
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ASÜD Başkanı Harun Çallı, katma değerli süt ürünlerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, çiğ süt yerine, kaliteli sütten elde edilen labne ve mozarella gibi katma değerli ürünlerin desteklenmesini talep etti.

Çallı, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sütün, toplumsal sağlık, ekonomik refah ve kırsal kalkınmanın sembolü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 23 milyon tona dayanan yıllık süt üretimi ile Avrupa'nın en büyük üreticilerinden birisi olduğuna dikkati çeken Çallı, süt sektörünün 2 bin 500'ü aşkın sanayi tesisi ve 1 milyondan fazla istihdam kapasitesiyle tarım ve gıda sanayisinin omurgasını oluşturduğunu aktardı.

Çallı, geçen yıl itibarıyla süt ürünleri ihracatının yaklaşık 500 milyon dolar seviyelerine ulaştığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Üretimden aldığımız gücü ihracata yansıtmamız için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki çiğ süt regülasyonu yerine, kaliteli sütten elde edilen peynir, labne ve mozarella gibi katma değerli ürünleri destekleyen modele geçmeliyiz. Böylece hem çiftçimiz kazanacak hem de iç tüketimde fiyat istikrarı sağlanmış olacak."

Türkiye'nin süt bazlı geleneksel ürünler açısından büyük bir kültürel zenginliğe sahip olduğuna dikkati çeken Çallı, 70'ten fazla coğrafi işaretli süt ürününün tescillendiğini ve bazılarının Avrupa Birliği nezdinde de koruma altına alındığını hatırlattı.

Çallı, tüketicilere yönelik de uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Kapılarına gelen sütleri mutlaka sorgulamaları gerekiyor. Ambalaj, sadece ürünü değil, sizin sağlığınızı da korur. Dernek olarak bizler tüketiciye ulaşan her ürünün arkasında duruyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 7 gün 24 saat denetlenen, ulusal ve uluslararası tüm denetimlere açık, şeffaf ve sürdürülebilir bir üretim politikası yürütüyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Sağlık, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çallı'dan Süt Ürünleri Destekleme Çağrısı - Son Dakika

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