Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Kurban Bayramı Hazırlıklarını İnceledi - Son Dakika
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Ekonomi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Kurban Bayramı Hazırlıklarını İnceledi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Kurban Bayramı Hazırlıklarını İnceledi
05.06.2025 10:37  Güncelleme: 10:40
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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek üreticilerle görüştü, satış süreçlerini ve fiyatları inceledi. Başkan, üreticilere bereketli kazanç diledi ve hijyenik bir pazar için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramı öncesi Çameli Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek kurbanlık satışı yapan üreticilerle görüştü. Satış süreci ve fiyatlar hakkında bilgi alan Başkan Arslan, üreticilere bereketli kazançlar diledi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki hazırlıkları yerinde incelemek amacıyla Çameli Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti. Ziyareti sırasında kurbanlık satışı yapan üreticilerle tek tek görüşen Başkan Arslan, satış süreci, hayvanların sağlık durumları ve fiyatlar hakkında detaylı bilgi aldı. Üreticilerin karşılaştıkları zorlukları dinleyen Arslan, onların talep ve önerilerini de not aldı. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Arslan, kurban pazarının hem üreticiler hem de alıcılar açısından hijyenik ve güvenli bir ortam sunması için belediye olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Hayvan pazarının düzenli, temiz ve kontrollü bir şekilde işlemesi adına ekiplerinin denetimlerini artırdığını ifade etti. Üreticiler ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, belediyenin desteğinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ettiler.

"Üreticilerimizin emeğiyle, hemşehrilerimiz güvenle kurbanlıklarını temin ediyor"

Üreticilere bol ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Cengiz Arslan, Çameli Belediyesi olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını ve bayram sürecinde de ihtiyaç duyulan her konuda destek sağlamaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Üreticilerimizin emeğiyle hemşehrilerimiz güvenle kurbanlıklarını temin ediyor. Biz de her zaman onların yanındayız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Kurban Bayramı Hazırlıklarını İnceledi - Son Dakika

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