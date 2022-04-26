Çanakkale'de iki maden sahası için ihale düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de iki maden sahası için ihale düzenlenecek

26.04.2022 09:27
Çanakkale'de iki maden sahası için ihale düzenlenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Çanakkale'de iki küçük alan maden sahası ihale edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Çanakkale'de iki küçük alan maden sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale'de ikinci grup küçük alan iki maden sahası mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek. Sahalar için başvurular, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu'na doğrudan yapılacak.

Küçük alan olarak belirlenen sahanın ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat bilgileri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en az 15 gün önceden ilan edilecek.

İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak. İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibinin müracaat etmesi halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak.

YORUMLAR
500

Çanakkale, Enerji, Petrol, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de iki maden sahası için ihale düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
09:11 Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?
09:10 Yıkılan havuz duvarı işçinin sonu oldu
09:04 Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor! Final tarihi belli oldu
08:54 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı Gezi davasından tutuklandı: Hapse giderken Ajda Pekkan'ın şarkısını söyledi
08:44 Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı
08:41 Bakan Koca "hayırlı kararlar" diye duyurdu: Bilim Kurulu bugün 12.00'de toplanıyor
08:40 26 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 09:39:18. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de iki maden sahası için ihale düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement