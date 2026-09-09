Çanakkale'de küçükbaş hayvancılık projesinde başvurular 14 Eylül'de başlıyor - Son Dakika
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Çanakkale'de küçükbaş hayvancılık projesinde başvurular 14 Eylül'de başlıyor

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Çanakkale'de küçükbaş hayvancılığı destekleyen 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesine başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Proje kapsamında üretici başına 2 milyon TL'ye kadar kredi kullanılabilecek ve üreticilerin en az 100 baş dişi hayvana sahip olması gerekecek.

? Çanakkale Valiliği ve Ziraat Bankası iş birliğiyle, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesine başvurular 14 Eylül'de başlayacak.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, il genelinde küçükbaş hayvancılığı desteklemek ve yerel üreticilerin üretim kapasitelerini artırmak amacıyla başlatılan proje, kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticileri kapsıyor.

?Proje kapsamında, başlangıç tarihi olan 25 Ağustos itibariyle Bakanlık Kayıt Sistemi'nde (TÜRKVET) kayıtlı işletmelerdeki 6-24 aylık dişi hayvan sayısının en az 100 başa tamamlanması hedefleniyor.

Üreticilerin, kredi vadesi boyunca işletmelerindeki dişi küçükbaş hayvan sayısını bu seviyenin altına düşürmemeleri gerekiyor.

Proje dahilinde üretici başına Ziraat Bankası aracılığıyla kullanılabilecek yatırım ve işletme kredisinin toplam üst sınırı 2 milyon TL olarak belirlendi. Bu tutarı aşan kredi talepleri ise bankanın cari usul ve esaslarına göre değerlendirilecek.

Projenin başvuru süreci, 14 Eylül-30 Ekim 2026 tarihleri arasında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Projeye, başlangıç tarihi itibarıyla TÜRKVET sisteminde aktif bir işletmeye sahip, en az 100 baş damızlık hayvanı ve doğacak yavruları barındırmaya uygun ağılı bulunan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başurabilecek.

?Halen aktif olarak üretim yapan yetiştiricilerin mevcut hayvan varlıklarını, proje kapsamında alacakları hayvanlarla birlikte en az 100 başa ulaştırmaları, TÜRKVET kayıtlarını güncel tutmaları ve başvuru başlangıç tarihinden sonra işletme devralmamış olmaları gerekiyor.

?Her üreticinin yalnızca bir kez yararlanabileceği projede, özel durumları sebebiyle doğrudan başvuramayan ancak şartları taşıyan üreticilerin durumları, İl Proje Yönetim Komisyonu tarafından bölgenin uygunluğuna göre değerlendirilecek.

?Başvuruda üreticilerden başvuru dilekçesi, tarihçeli ikametgah belgesi, adli sicil kaydı, işletme tescil belgesi, hayvan varlığını gösterir liste ile son 6 aya ait hayvan hareketi ve aşı bilgileri talep edilecek.

Ayrıca tarım ve hayvancılık eğitimi diplomaları, kurs bitirme belgeleri veya en az 7 yıllık kira sözleşmeleri gibi destekleyici evraklar, komisyon değerlendirmesinde üreticilere ilave avantaj sağlayacak.

Kaynak: AA

Çanakkale, Çiftçilik, Ekonomi, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de küçükbaş hayvancılık projesinde başvurular 14 Eylül'de başlıyor - Son Dakika

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