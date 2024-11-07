Çanakkale'de suya yüzde 50 zam - Son Dakika
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Ekonomi

Çanakkale'de suya yüzde 50 zam

Çanakkale\'de suya yüzde 50 zam

Çanakkale Belediye Meclisi toplantısından su fiyatlarına yüzde 50 zam kararı çıktı

07.11.2024 19:44
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Çanakkale'de suya yüzde 50 oranında zam geldi. Karar Belediye Meclisi'nden oy çokluğu ile geçti. Çanakkale Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi Başkan Muharrem Erkek başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste gündem maddelerinin yanı sıra 2025 Mali Yılı Ücret Tarifesi ve 2025 yılına ait Mali Bütçe ve Performans Raporu görüşüldü.

SUYA YÜZDE 50 ZAM

2025 Mali Yılı Ücret Tarifesi kapsamında kentte su tüketim ücretlerine zam yapılması kararlaştırıldı. Buna göre konutlardaki mekanik sayaçlarda 0-10 metreküp su tüketiminde ton başı ücret yüzde 50 artışla 25 lira 91 kuruşa, 11-30 metreküp su tüketiminde yüzde 30 artışla 28 lira 98 kuruşa yükseldi. Akıllı sayaçlarda ise yüzde 50 artışla ton başına ücret 24 lira 91 kuruş oldu.

2025 Mali Yılı Ücret Tarifesi ve 2025 yılına ait Mali Bütçe ve Performans Raporu meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de suya yüzde 50 zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Turgay Kayaoğlu:
    Eeeeee chpli belediyerin en büyük geçim kaynağı su ve otobüs ver zammı gitsin nede olsa mecburuz ödemeye ve binmeye 7 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ulkede herseye yuzde 250 zam geldi suya yuzde 50 gelmesi az bile 4 13 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    chp belediyelerine laf eden makarnalar. ulkeyi akp yonetiyor ve heraeye son 1 yilda yuzde 500 zam geldi. 3 10 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Halkçı belediyecilik bu işte helal olsun chp işiniz güçünüz halk düşmanlıgı benzin daha ucuz sudan yazıklar olsun 4 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kendi milletini skn başka bir ülke daha yoktur herhalde 5 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    harclara, vergilere, elektrige, dogalgaza, benzine, dolara, yol gecis ucretlerine, ekmege, yemege vs vs a dan z ye herseye zam gelirken neden tepki vermediniz ?? 0 6 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    vay arkadaş chp liler dolusmus buraya evet suya bu kadar zam olur mu diyeceklerine hala savunuyorlar aman bosver ver bunlara izmir marşını gerisini bosver 5 0 Yanıtla
  • Hazır CEVAP:
    KİTLE müsait, kitle kitleyebildiğin kadar. CHP oy alana kadar toz pembe, oyu aldıktan sonra acı pul biber. CHP’nin gerçek yüzü bu işte görün diycem ama körler, sağırlar görmez dıymaz.. 0 0 Yanıtla
  • yavuz d:
    size yemin ederim izmirdeyim elektirik 700 geliyor su 1450 geliyor nasil is anlamadim,elrktirik ozel sirket su belediye kamu 0 0 Yanıtla
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