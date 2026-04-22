Çanakkale'de turizm master planı çalıştayı düzenlendi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kentteki bir otelde "50. Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen çalıştayda, AA muhabirine, kent turizminin geliştirilmesi anlamında önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini söyledi.

Bu çalışmanın tüm paydaşlarıyla geliştirileceğine işaret eden Ömer Toraman, Çanakkale'nin turizm potansiyeli ve çeşitliliğini anlattı.

Toraman, bu alanı daha da geliştirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Turizm alanında oluşan ekonomiyi, pastayı büyütmek istiyoruz. Buradan hem Çanakkale'miz hem de ülkemize bir değer katmak istiyoruz. Refahımızı artırmak için çalışıyoruz. Sektörün bütün profesyonelleriyle beraber sağlıklı bir istişare mekanizmasını çalıştırarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçmişte sektörle ilgili olarak pek çok parçalı çalışma yapılmış ancak biz bu defa Kültür ve Turizm Bakanımızın da bize tavsiyeleriyle ilimizin genel olarak en üst seviyede bir master planını çıkarmak için yola çıktık."

Bugün yapılan çalıştayın da bunun en önemli aşamalarından birine tekabül ettiğini anlatan Toraman, "Burada bizim için önemli olan şahıslardan bağımsız olarak bizlere bir yol haritası olarak önümüzde duracak olan bir plan ortaya çıkarmak. Bunu çıkaracak olan da turizm sektörünün profesyonelleri ve paydaşları. Bugün onların burada bulunması bizim için çok değerli." dedi.

"Bu çalışma bizim kent turizmi rotamızı belirleyecek"

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de uzun yıllardır Çanakkale'nin tarih, kültür, turizm ve üniversite kenti olması yönünde çalıştıklarını anımsattı.

Kente ait tüm çalışma ve projeleri bu vizyon doğrultusunda sürdürdüklerini dile getiren Erkek, "Ben hem bir Çanakkaleli olarak, hem de bu şehrin belediye başkanı olarak bu çalışmalardan dolayı çok mutluyum. Çanakkale gerçekten tarih, kültür, turizm ve üniversite kenti olma yolunda çok önemli adımlar atıyor. Turizm master planının konuşulması ve oluşturulması bu anlamda çok çok önemlidir." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Çanakkale turizmi konusunda çok önemli toplantıların yapıldığını anlattı.

Kaşdemir, "Çanakkale Turizmi Master Planı"nın bugüne kadar kent turizmi için konuşulanların ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çalışma bizim kent turizmi rotamızı belirleyecek. Turizm için ne istediğimizi belirleyecek. Çanakkale biliyorsunuz ki çok rüzgarlı bir şehir. Gemileri bol bir şehir fakat rotası belli olmayan hiçbir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Biz bu planı başarabilirsek ne istediğimizi ve nereye gitmek istediğimizi belirlersek eğer o zaman biz nereye gidersek gidelim kapıların sonuna kadar açılacağını düşünüyorum."

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da bu çalışmanın bir paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Çağman Esirgemez ise Çanakkale'nin tarih ve doğanın kesişim kümesinde bir şehir olduğunu ifade etti.