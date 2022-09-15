Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ek alan tahsis edildi - Son Dakika
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Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ek alan tahsis edildi

15.09.2022 08:50
Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ek alan tahsis edildi

Çanakkale'deki bir alan "Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı" olarak tespit edilirken Kayseri ve Kırşehir'deki bazı alanlarda arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Çanakkale'deki bir alan "Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı" olarak tespit edilirken Kayseri ve Kırşehir'deki bazı alanlarda arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki 10 bin 669 metrekarelik alan, "Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı" olarak belirlendi.

Kayseri'nin Develi, Kırşehir'in Kaman ve merkez ilçelerindeki bazı alanlarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Kırşehir, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ek alan tahsis edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ek alan tahsis edildi - Son Dakika
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