Çanakkale'deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 245 bin oldu

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 245 bin 625 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayında 95 bin 896 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,2'sini otomobil, yüzde 30,6'sını motosiklet, yüzde 13,8'ini kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18 azaldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste ve özel amaçlı taşıtlarda yüze 15,6, motosiklette yüzde 3,5 artarken otomobilde yüzde 26,9, kamyonda yüzde 23,4, kamyonette yüzde 23,3, traktörde yüzde 9,3 ve minibüste yüzde 6,4 azaldı. - ÇANAKKALE