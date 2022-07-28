Çanakkale'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan arıtma tesisi işletmeye hazır - Son Dakika
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Çanakkale'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan arıtma tesisi işletmeye hazır

28.07.2022 15:58
Çanakkale'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan arıtma tesisi işletmeye hazır

Çanakkale il merkezi, Kepez, Dardanos ve Güzelyalı'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan Çanakkale İçme Suyu 2. Kademe Arıtma Tesisi işletmeye hazır hale getirildi.

Çanakkale il merkezi, Kepez, Dardanos ve Güzelyalı'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan Çanakkale İçme Suyu 2. Kademe Arıtma Tesisi işletmeye hazır hale getirildi. AK Parti İl Başkanı Naim Makas; "Kafalarını gömdükleri kutularla evcilik oynayanlar, AK Parti hükümetlerinin icraatlarını izlemeye devam etsinler" dedi.

Çanakkale'nin en büyük yatırımı olarak değerlendirilen Çanakkale İçme suyu 2 Kademe Arıtma Tesisi 22.11.2017 tarihinde ihale edilerek 34 milyon 723 bin bedelle sözleşmesi imzalandı ve tesis için yer teslimi 20.02.2018 tarihinde yapıldı. 06.07.2022 tarihinde ise geçici kabulü yapılan tesis, işletmeye hazır hale getirildi. Çanakkale İçme Suyu 2. Kademe Arıtma Tesisi'nin tamamlanmasıyla, Çanakkale il merkezi, Kepez, Dardanos ve Güzelyalı'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Çanakkale İçme Suyu 2. Kademe Arıtma Tesisi çalışmalarını yakından takip eden AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas yaptığı açıklamada, "Kafalarını gömdükleri kutularla evcilik oynayanlar, AK Parti hükümetlerinin icraatlarını izlemeye devam etsinler. Bu devasa yatırımı bir kutuya koyup CHP İl Başkanlığı'na göndermek isterdik fakat sığmayacak kadar büyük olduğunu biliyor ve siyasete alaylı bir dille malzeme olmayacak kadar ciddi görüyoruz. Her şeye rağmen kendileri için anlayabilecekleri dilden hareketle, bir maketini yaptırıp gönderelim desek o süre içerisinde AK Parti hükümetleri bir başka devasa yatırımı bitirip çoktan aziz milletimizin hizmetine açmış olacak" dedi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Güzelyalı, Çanakkale, AK Parti, Kepez, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan arıtma tesisi işletmeye hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan arıtma tesisi işletmeye hazır - Son Dakika
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