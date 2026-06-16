Çanakkale Tarımda Öncü - Son Dakika
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Çanakkale Tarımda Öncü

16.06.2026 10:03
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Çanakkale, 2025 verilerine göre Türkiye'nin tarımında önemli başarılar elde etti.

Çanakkale, sahip olduğu tarımsal üretim gücü ve ürün çeşitliliğiyle Türkiye tarımındaki öncü konumunu sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2025 TÜİK verilerine göre kentte 58 farklı tarımsal üründe üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10 il arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Salçalık biber, şeftali, yem bezelyesi, hayvan yemi bakla ve yemeklik kuru bakla üretiminde Türkiye birincisi olan Çanakkale, çavdar yeşil ot, yulaf yeşil ot, sorgum, İtalyan çimi, silajlık soya, şaraplık üzüm, hünnap ve muşmula üretiminde Türkiye ikinciliğini elde etti.

Meyvecilik ve alternatif ürünlerde de önemli bir üretim merkezi olan kent, nektarin, kiraz, armut, kuşkonmaz ve yem şalgamı üretiminde ise üçüncü sırada yer aldı.

Yaklaşık 110 bin dekar alanda çeltik, 17 bin dekar alanda çilek üretimi gerçekleştirilen Çanakkale'de, çeltik, çilek, ayva, kuru bezelye, buğday otu ve arpa otu yetiştiriciliğinde Türkiye dördüncülüğüne sahip oldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Badem, ceviz, yağlık ayçiçeği ve sofralık domates üretiminde Türkiye 5'incisi, elma üretiminde Türkiye 6'ncısı, erik ve biber üretiminde Türkiye 7'ncisi, yağlık zeytin ve zeytinyağı üretiminde ise Türkiye 8'incisi konumunda bulunuyor. Çanakkale'nin tarımsal üretimde elde ettiği bu başarı verimli toprakları, uygun iklim koşulları, modern üretim teknikleri ve üreticilerimizin özverili çalışmaları sayesinde her geçen yıl daha da güçleniyor. Meyvecilikten tarla bitkilerine, yem bitkilerinden endüstri bitkilerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim gerçekleştiren Çanakkale, ülkemizin gıda arz güvenliğine ve tarımsal ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Elde edilen veriler, Çanakkale'nin Türkiye'nin önde gelen tarım merkezlerinden biri olma özelliğini bir kez daha ortaya koyuyor."

Kaynak: AA

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